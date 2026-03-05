فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية في محافظة الرقة يعقد اجتماعه الثاني

كيف يبدو واقع قطاعي التعليم والصحة في محافظة إدلب؟
معاصر الزيتون في القنيطرة تفتح أبوابها لاستقبال المزارعين
وزارة التربية والتعليم تواصل جهودها لإعادة تأهيل الأبنية التعليمية في ريف دمشق
مشاهد تظهر حجم الدمار الذي لحق بجامع الدالاتي في منطقة المليحة بريف دمشق
الحياة تعود إلى حي الشيخ مقصود بعد تأمين المنطقة وعودة الأهالي لمنازلهم
