زائر فرنسي لمعرض دمشق الدولي للكتاب: المعرض رسالة للعالم بأن سوريا تعود إلى الساحة

وفد سعودي يزور سوريا لتدشين عدد من المشاريع الصحية والتنموية
محاضرة في إدلب حول “المكتبة الوطنية ودورها التوثيقي في حفظ الذاكرة السورية”
مؤتمر “14 روح” في حمص لدعم إعادة الإعمار وتعزيز التعاون السوري الألماني
لحظة رفع وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني العلم السوري فوق السفارة السورية في لندن
عشرات العائلات من العشائر تعود إلى منازلها في قرية القصر بريف السويداء الشمالي الشرقي
