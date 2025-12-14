كلمة وزير الأشغال العامة مصطفى عبد الرزاق خلال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الإسكان

تصريح قائد شرطة محافظة اللاذقية المقدم مصطفى صبوح لـ سانا حول الواقع الأمني في المدينة
مشاهد جوية لأجواء الاحتفالات في ساحة العاصي بحماة، في الذكرى الاولى لتحرير سوريا
“البداية”… تظاهرة ثقافية في دمشق تستعيد روح الثورة السورية وقصص المختفين قسراً
اتصالات سوريا توقع عقود شراكات استراتيجية لتوسيع الإنترنت الضوئي في إدلب
سوريون في أوتريخت بهولندا ينظمون فعالية لإحياء الذكرى الأولى للنصر والتحرير
