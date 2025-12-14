كلمة وزير الأشغال العامة مصطفى عبد الرزاق خلال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الإسكان
مؤتمر “عام على التحرير.. أفق وتحديات” يختتم أعماله بحضور وزير الإعلام حمزة المصطفى
لقاء لوزارة الدفاع مع طلبة الجامعة بكلية التربية الثالثة في درعا يناقش مسار الثورة السورية
ندوة في كلية الحقوق بجامعة إدلب، بمناسبة مرور عام على تحرير سوريا
محمود عاشور- الجزء الأول..”ربع قرن خلف القضبان اعتقال الثمانينات”
محافظ إدلب محمد عبد الرحمن يعقد جلسة حوارية مع وجهاء المدينة حول واقع التقنين الكهربائي
مؤتمر “عام على التحرير.. أفق وتحديات” يناقش واقع المؤسستين العسكرية والأمنية في سوريا
بازار خيري في كنيسة مار سركيس للأرمن الأرثوذكس في دمشق بمناسبة عيد الميلاد
Sign in to your account
تذكرني