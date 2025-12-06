مشروع لإطلاق أكبر مجمّع لرعاية الأيتام في سوريا خلال مؤتمر “عام على النصر” بدمشق

محافظ اللاذقية يبحث مع وفد أممي سبل عودة الأهالي المهجرين إلى بلداتهم وقراهم
أطفال بصرى الشام في ريف درعا يحتفلون بيومهم العالمي بفعاليات ترفيهية وفنية
افتتاح ثلاث مدارس بعد ترميمها في ريف اللاذقية الشمالي
“بين العلم والفن”.. يوم علمي في المعهد التقاني لطب الأسنان بحماة
“ذاكرة اعتقال”.. عرض مسرحي يخلّد ذكرى المختفين قسراً في معتقلات النظام البائد
