جلسة لبحث تمكين الشباب بعنوان “رواق النصر” في مدينة بصرى الشام بدرعا بمناسبة ذكرى التحرير

أعضاء الهيئة الناخبة يصوتون لاختيار أعضاء مجلس الشعب في مركز قطنا الانتخابي بريف دمشق
“المرأة السورية ودورها في سوريا الجديدة” كما يراه الوزير الشيباني في حواره مع شبكة CNN
مدينة الحجر الأسود.. جرحٌ مفتوح جنوب دمشق
دفعة ثانية من طلاب السويداء يناقشون مشاريع تخرجهم في كلية الهندسة المعمارية
مشروع لدعم مربي الماشية في ريف درعا بالتعاون مع الهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى