الرئيس أحمد الشرع يجري جولة تفقدية في مركز انتخابات مجلس الشعب بدمشق

وصول باخرتين محملتين بالقمح إلى مرفأ طرطوس لتعزيز الأمن الغذائي
مؤتمر “سكريبت” كما رآه صناع المحتوى.. شهادات ملهمة من حلب
وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح يتحدث لـ سانا حول استجابة الوزارة للأحداث في ال
الاختبار التأهيلي الخاص بالماراثون البرمجي للصغار واليافعين لموسم 2025 في اللاذقية
مشاهد لفرق الدفاع المدني أثناء عملها على إزالة آثار الدمار في كنيسة مار إلياس بدمشق عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدفها
