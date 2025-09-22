“طب الأسنان الرقمي” يوم علمي في إدلب بمشاركة 20 طبيباً من مختلف المحافظات

انعقاد الاجتماع التشاوري الأول في إدلب ضمن إطار مشروع الكهرباء الطارئ في سوريا SEEP
متظاهرون في دمشق ينددون بالعدوان الإسرائيلي الأخير ويؤكدون وحدة الشعب السوري
ورشة بناء وإصلاح المؤسسات.. طموحات ورغبة في التغيير
سوريا وتركيا توقعان مذكرة النوايا الحسنة لتعزيز التعاون الزراعي والإنتاج المحلي
الدفاع المدني يؤمّن خروج المدنيين من السويداء ودخولهم إليها من جهة بصرى الشام بريف درعا
