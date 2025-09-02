جناح الخيول العربية الأصيلة، نقطة جذب للزوار في معرض دمشق الدولي

الهلال الأحمر والأمن الداخلي يؤمنان عودة 30 شخصاً من السويداء إلى محافظتهم
سانا تستطلع آراء الأهالي حول أسعار السلع والبضائع، ووفرتها في أسواق شمال سوريا
حماة تكتب صفحة جديدة.. احتفالية النصر بذكرى الثورة في ساحة العاصي
مؤتمر صحفي للمتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا حول التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس بدمشق
كلمة وزير الاقتصاد والصناعة السيد محمد نضال الشعار خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى