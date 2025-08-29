الرئيس الشرع يضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية والاستثمارية في حمص
شركة عُمانية رائدة بصناعة الأدوية تعرض منتجاتها في معرض دمشق الدولي
ندوة لوزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري على هامش فعاليات معرض دمشق الدولي
الشركة السورية التركية القابضة تستعرض خططها ومشاريعها ضمن جناحها بمعرض دمشق الدولي
خطة أمنية متكاملة لتأمين زوار معرض دمشق الدولي
الخيول العربية الأصيلة تتألق في معرض دمشق الدولي الـ 62
زوار معرض دمشق الدولي في يومه الثاني: المعرض واجهة اقتصادية وحضارية لسوريا
مشاركة واسعة للشركات السعودية الباحثة عن فرص استثمارية في سوريا
