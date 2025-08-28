جامعة حلب تفتتح أول صيدلية افتراضية لتدريب طلاب الصيدلة

حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.. انتشار عناصر الأمن العام في شوارع حلب مع اقتراب عيد الفطر المبارك
مقتطفات من كلمة الرئيس الشرع في افتتاح مؤتمر الحوار الوطني السوري
بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية.. بدء تفريغ باخرة محملة بالقمح الطري في مرفأ طرطوس
إقبال ملحوظ من قبل عناصر النظام البائد لتسوية أوضاعهم في المراكز المعتمدة بحلب
سرية الهندسة التابعة للأمن الداخلي في درعا تزيل ألغاماً وذخائر من مواقع سابقة للنظام ال
