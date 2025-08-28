جامعة حلب تفتتح أول صيدلية افتراضية لتدريب طلاب الصيدلة
وصول أول باخرة محملة بـ 19000 طن من الشعير لمرفأ طرطوس قادمة من أمريكا الجنوبية وأوروبا
بالتعاون مع إدارة منطقة الحفة منظمة نعمة للإغاثة والتنمية تطلق مشروعاً لترميم المنازل
وزير الاتصالات والتقانة: سوريا عادت إلى العالم من خلال معرض دمشق الدولي
وزير الإعلام: معرض دمشق الدولي يشكل انطلاقة جديدة للاقتصاد السوري
الرئيس الشرع: منذ لحظة التحرير جعلت سوريا الجديدة أولويتها في الاستقرار الأمني
الرئيس الشرع: أهل سوريا هم أهل الصناعة والتجارة وهم أسياد هذا الفن
معرض دمشق الدولي.. رسالة اقتصادية وثقافية إلى العالم
