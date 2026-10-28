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وزراء إعلام مجلس التعاون يؤكدون أهمية وحدة الصف لمواجهة التحديات الراهنة

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وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكدون أن وحدة الصف والتلاحم بين دول المجلس وقياداتها وشعوبها-صحيفة الخليج

المنامة-سانا

أكد وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن وحدة الصف والتلاحم بين دول المجلس وقياداتها وشعوبها تمثل ركيزة أساسية لحماية الأمن والاستقرار وصون المنجزات الخليجية، مشددين على ضرورة تعزيز التضامن في ظل التحديات الراهنة.

ورفض الوزراء، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات “وام” اليوم الأربعاء، كل ما يستهدف شق وحدة الصف الخليجي أو الإساءة إلى دول المجلس ورموزها وشعوبها، ودعوا إلى تكثيف رصد المخالفات الإعلامية والرقمية وتوثيقها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبيها وفق الأنظمة المعتمدة.

وشددوا على أهمية التزام المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بالدقة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب نشر المحتوى المضلل أو المسيء، بما يسهم في تعزيز الروابط الأخوية بين شعوب دول المجلس وحماية أمنها واستقرارها.

وعُقد الاجتماع الـ29 لوزراء الإعلام بدول مجلس التعاون الخليجي في المنامة يوم 28 تشرين الأول 2026، لبحث تعزيز التكامل الإعلامي الخليجي ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتعاون الإعلامي المشترك للفترة 2023-2030.

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