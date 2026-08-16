السيسي يبحث مع كوشنر التطورات في الشرق الأوسط وخطة السلام في غزة

القاهرة-سانا

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر، اليوم الأحد، التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وسبل دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان، أن السيسي أكد خلال اللقاء الذي عُقد في مدينة العلمين المصرية، أهمية مواصلة العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، مشيراً إلى ضرورة تسوية مختلف الأزمات التي تشهدها المنطقة، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار وحماية مصالح شعوبها.

وتناول اللقاء مستجدات القضية الفلسطينية، حيث جرى التشديد على ضرورة قيام الأطراف كافة بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة، والموقع خلال قمة شرم الشيخ للسلام في تشرين الأول من العام الماضي.

من جانبه، ثمّن كوشنر التنسيق الوثيق القائم بين الجانبين، مؤكداً أن مصر تمثل شريكاً محورياً وأساسياً في المنطقة.

وتأتي زيارة المبعوث الأمريكي إلى مصر في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية لتفعيل “خطة السلام في غزة”، والتي طرحتها الإدارة الأمريكية، عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيّز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول الماضي، والذي أعقبته قمة دولية للسلام في شرم الشيخ بمشاركة أكثر من 31 دولة ومنظمة دولية.