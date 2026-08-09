الأمن العراقي يفكك شبكة بحوزتها طائرات مسيرة كانت تخطط لتنفيذ هجمات

بغداد-سانا

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، تمكن جهازي مكافحة الإرهاب والمخابرات الوطني من اختراق وتفكيك شبكة كانت بحوزتها طائرات مسيرة، وتخطط لتنفيذ عمليات موجهة ضد أهداف محددة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن العبودي قوله في مقابلة تلفزيونية مساء أمس السبت: “إن جهازي مكافحة الإرهاب والمخابرات الوطني تمكنا من اختراق الشبكة وتفكيكها وإلقاء القبض على عناصرها، ومصادرة عدد من المعدات التي كانت بحوزتها، بينها طائرات مسيرة”.

وأوضح العبودي أن الشبكة كانت تخطط لتنفيذ عمليات موجهة ضد أهداف معينة، مشيراً إلى أن العملية الأمنية نُفذت بصورة محكمة، وتم خلالها اختراق الشبكة وتفكيكها وإحباط المخطط الذي كان عناصرها يعتزمون تنفيذه.

وأكد العبودي أن العملية تبعث برسالة طمأنة إلى الشارع العراقي بأن الأجهزة الأمنية ماضية في حماية أمن البلاد والحفاظ على سلامة المواطنين، كما توجه رسالة إلى العالم بأن العراق ماضٍ في منع أي أنشطة من شأنها تهديد أمنه أو أمن الدول الأخرى انطلاقاً من أراضيه.

وكان القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، أكد في الأول من آب الجاري جاهزية القوات المسلحة العراقية لإحباط أي محاولة تستهدف دول الجوار، مجدداً التزام حكومته بعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقاً أو ممراً للاعتداء على الدول الشقيقة والصديقة.