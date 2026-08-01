وزير الداخلية: القتلة في جريمتي الطفلتين نور الدوس وفرح الحمود سينالون ‏جزاءهم العادل

photo 2026 07 12 15 44 34 وزير الداخلية: القتلة في جريمتي الطفلتين نور الدوس وفرح الحمود سينالون ‏جزاءهم العادل

دمشق-سانا‏

أكد وزير الداخلية أنس خطاب أن الوزارة تتابع منذ اللحظات الأولى لوقوع ‏جريمتي الطفلتين نور الدوس وفرح الحمود باهتمام بالغ مع قائد الأمن الداخلي ‏في محافظة درعا العميد حسام الطحان، وبالتنسيق مع وزارة العدل لكشف جميع ‏ملابسات الجريمتين.

وتقدم الوزير خطاب عبر منصة (إكس) اليوم السبت بالتعزية لذوي ‏الطفلتين، مشدداً على أن القتلة سينالون جزاءهم العادل، وأن كل من امتدت ‏يده أو شارك في هذه الجرائم البشعة سيخضع للمحاسبة.

وأضاف وزير الداخلية: “لا مكان للإفلات من العقاب، وسيأخذ القانون مجراه ‏بحق جميع المتورطين”.

وكانت لجنة التفتيش القضائية التي شكلتها وزارة العدل يوم أمس الجمعة ‏لمتابعة ‌‏قضية الطفلة نور مهند الدوس، باشرت أعمالها لجهة ‌‏الوقوف على ‏مجريات التحقيق ‏والإجراءات القضائية المتخذة بشأن القضية، وزارت منزل ‏ذوي الطفلة في محافظة درعا، حيث قدمت واجب العزاء لأسرتها، مؤكدةً وقوف ‏وزارة العدل إلى جانبهم وحرصها على تحقيق العدالة.

كما أجرت اللجنة بتوجيه من وزير العدل زيارة لذوي الطفلة فرح الحمود ‏وقدمت واجب العزاء، مؤكدةً الوقوف إلى جانبهم وحرصها على تحقيق العدالة ‏واستكمال التحقيقات والإجراءات القضائية، وأن جميع الجهات القضائية ‏المختصة تعمل على استكمال التحقيقات وفق أحكام القانون، ومشددة على أن ‏مرتكبي هذه الجريمة سينالون جزاءهم العادل.

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