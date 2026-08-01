برنامج جديد لتأشيرة الولايات المتحدة بـ 20 ألف دولار

واشنطن-سانا

كشف إشعار فيدرالي صادر عن الحكومة الأمريكية عن برنامج جديد يُلزم المتقدمين للحصول على تأشيرات أمريكية من 50 دولة، معظمها في إفريقيا، بإيداع سندات تصل قيمتها إلى 20 ألف دولار.

وأفادت وكالة رويترز اليوم السبت بأن الإشعار يؤكد أن البرنامج التجريبي لسندات التأشيرات لعام 2025، الذي وفّر إطاراً لوزارات الخارجية والأمن الداخلي والخزانة الأمريكية، وفّر بيانات كافية تشير إلى أن هذا البرنامج أداة فعالة لفرض الامتثال بين حاملي التأشيرات المشمولين بالسندات.

ووفقاً للإشعار يجوز للموظفين القنصليين أن يطلبوا من المتقدمين المشمولين للحصول على تأشيرات غير مهاجرين إيداع سند بقيمة تصل إلى 20 ألف دولار كشرط لإصدار التأشيرة.

وفي البرنامج التجريبي، كان بإمكان الموظفين القنصليين طلب سندات بقيمة خمسة آلاف دولار أو 10 آلاف دولار أو ما يصل إلى 15 ألف دولار، أما الحكم النهائي الجديد فيلغي خيار الخمسة آلاف دولار ويرفع الحد الأقصى للسند إلى 20 ألف دولار.

يشار إلى أنه من بين قائمة الدول الخمسين التي يُشمل مواطنوها في هذا البرنامج، هناك 30 دولة إفريقية.

ويقول مسؤولون أمريكيون: إن الهدف من هذه السياسة هو الحد من حالات تجاوز مدة التأشيرة، بينما يجادل المدافعون عن حقوق المهاجرين بأنها ستثني المسافرين الشرعيين عن السفر إلى الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 27 تشرين الثاني الماضي، عزمه وقف الهجرة من “دول العالم الثالث”، بعد يوم من إطلاق مواطن أفغاني النار على جنديين من الحرس الوطني في واشنطن.