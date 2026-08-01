هزة أرضية بقوة 4.7 درجات قرب نابولي الإيطالية توقع إصابات وأضراراً مادية

Untitled 5 هزة أرضية بقوة 4.7 درجات قرب نابولي الإيطالية توقع إصابات وأضراراً مادية

روما-سانا

أدت هزة أرضية بلغت شدتها 4.7 درجات على مقياس ريختر قرب مدينة نابولي الإيطالية اليوم الجمعة، إلى إصابة عشرة أشخاص وأضرار مادية بالمنطقة.

وذكرت المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلوم البراكين عبر منصة “إكس”، أن مركز الهزة يقع في منطقة “كامبي فليغري” غربي نابولي على عمق حوالي ثلاث كيلومترات.

بدورها، أشارت إدارة الحماية المدنية الإيطالية إلى أن الهزة تسببت بإصابة 10 أشخاص وانهيار مبانٍ غير مأهولة بالمنطقة، وانقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق.

وأشار مسؤولون محليون إلى تعليق خدمات السكك الحديدية والمترو في المنطقة في إطار إجراءات احترازية.

وكان زلزال بلغت شدته 6.1 درجات ضرب قبالة سواحل منطقة كالابريا جنوب إيطاليا، في شهر حزيران الماضي دون وقوع إصابات.

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