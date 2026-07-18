قوات التحالف الدولي تسقط 5 مسيرات مفخخة في ‌‏أربيل ‏شمال العراق

thumbs b c cb22b32b1ba851299947e7bcd758dc3c قوات التحالف الدولي تسقط 5 مسيرات مفخخة في ‌‏أربيل ‏شمال العراق

بغداد-سانا‏

أسقطت قوات التحالف الدولي في العراق 5 طائرات ‌‏مسيرة مفخخة ‏في محافظة ‏أربيل بإقليم كردستان، ‏دون تسجيل أي ‌‏إصابات بشرية.‏

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان ‏العراق، ‏في بيان نقلته وكالة الأنباء ‌‏العراقية “واع”: ‏إن قوات ‏التحالف أسقطت ‏الليلة الماضية 5 طائرات ‏مسيرة ‏في ‏أربيل، مؤكداً عدم تسجيل أي ضحايا ‏جراء الحادث.‏

وكانت قوات التحالف الدولي في العراق أسقطت ‏فجر ‏أمس الجمعة 8 طائرات مسيرة مفخخة ‏في ‏محافظة ‌‏أربيل، دون ‏تسجيل أي إصابات بشرية.‏

يذكر أن دول الخليج وعدد من دول ‏المنطقة، تتعرض منذ عدة أشهر، ‏لاعتداءات إيرانية في سياق الحرب ‏الحالية في المنطقة بين طهران ‏وواشنطن.‏

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