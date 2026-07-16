الاتحاد الأوروبي يتجه لزيادة الاعتماد على الكهرباء وتقليص استيراد الغاز والنفط

بروكسل-سانا

يعتزم الاتحاد الأوروبي مضاعفة حصة الكهرباء في استهلاك الطاقة إلى 46 % في أنحاء الاتحاد بحلول 2040.

ووفقاً لمسودة الخطة الأوروبية التي اطلعت عليها وكالة رويترز فإن “التحول إلى الكهرباء عند 46 % قد يخفض تكلفة واردات الوقود الأحفوري للاتحاد الأوروبي بما يصل إلى 260 مليار يورو سنوياً بحلول 2040”.

وأشارت مسودة الاقتراح إلى أن ” المفوضية ستعرض الخطة يوم غد الجمعة، وستقترح تشريعاً في الربع الرابع من العام لإدراج هذا الهدف في القانون”.

ويستورد الاتحاد الأوروبي أكثر من 80 % من الغاز الذي يستهلكه، وأكثر من 90 % من احتياجاته النفطية.

ولا تغطي الكهرباء حالياً سوى 23 % من الاستهلاك النهائي للطاقة في الاتحاد الأوروبي، وهي نسبة ظلت مستقرة لنحو 10 سنوات، في حين يعتمد باقي الاقتصاد في الغالب على الوقود الأحفوري.

وسيتطلب رفع هذه النسبة إلى 46 % توسعاً كبيراً في استخدام السيارات الكهربائية، واستبدال غلايات الغاز بمضخات حرارية في المنازل على نطاق أوسع، وتحويل مزيد من العمليات الصناعية إلى الكهرباء، إلى جانب تنفيذ تحديثات واسعة لشبكات الكهرباء القديمة في أوروبا.