وزارة الداخلية: الإطاحة بكامل أفراد الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق الأخيرة

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الداخلية أن قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة نجحت في الإطاحة بكامل أفراد الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق الأخيرة.

وبينت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أن العملية الأمنية جاءت بعد متابعة استخباراتية دقيقة، ونُفذت عبر سلسلة مداهمات متزامنة استهدفت مواقع متفرقة في دمشق وريفها، شملت مناطق القطيفة والسيدة زينب وضاحية قدسيا وعش الورور.

وأكدت الوزارة أن التحقيقات متواصلة مع المقبوض عليهم، لكشف كامل تفاصيل المخطط الإرهابي وارتباطات الخلية.

وكان تفجيران، وقعا، أمس الأول، قرب وزارة السياحة في دمشق، أسفرا عن مقتل شخص، وإصابة 36 في حصيلة نهائية أعلنت عنها وزارة الصحة.