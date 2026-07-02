المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الخميس الـ 2 من تموز 2026

دمشق:

1 – ورشة عمل بعنوان “تعلم صناعة تحف الريزن السائل”، بإشراف الأستاذة رائدة دودكي، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – فعالية تثقيفية ترفيهية للأطفال بعنوان “التاجر الصغير” بإشراف الأستاذة إيناس صافي، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

3 – ورشة عمل بعنوان “تعلم اللغة الإنكليزية باللعب”، بإشراف الأستاذة نور بردويل، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

4 – ورشة عمل للأطفال بعنوان “المحادثة باللغة الإنكليزية”، بإشراف الأستاذة تسنيم حيبا، في المركز الثقافي العربي ببرزة، كل خميس من شهر تموز الساعة الـ 11:00 صباحاً.

5 – دورة تدريبية لتعلم القراءة والكتابة والقواعد الأساسية باللغة التركية بإشراف الأستاذ أسعد شوربة في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

6 – جلسة توعية بعنوان “أنا واعٍ” للتوعية عن مخلفات الحرب والألغام، بالتعاون مع الدفاع المدني السوري، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 12:30 ظهراً.

7 – نشاط ترفيهي وتعليمي للأطفال يتضمن ألعاباً حركية وفنوناً تشكيلية متنوعة من تنظيم جمعية حقوق الطفل في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 4:00 عصراً.

8 – محاضرة تفاعلية ومعرض فني بعنوان “أطفالنا بين الموهبة والإبداع” يقدمها الأستاذ يحيى النشواتي، يليه معرض للأعمال اليدوية للأطفال فاقدي الرعاية، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 4:00 عصراً.

9 – عرض فيلمي الأطفال المدبلجين “الفار الطباخ” و”الروبوت البري” في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 4:00 عصراً والـ 6:00 مساءً.

10 – ورشة عمل بعنوان “العبقري الصغير”، بإشراف فريق أصدقاء المركز، في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة، الساعة الـ 5:00 عصراً.

11 – ورشة حوارية بعنوان “الدراما والمجتمع” تنظمها اللجنة الوطنية للدراما، في فندق الداما روز في قاعة لوسيل الطابق التاسع، الساعة الـ 5 عصراً.

12 – جلسة حوارية بعنوان “فرص للصحفيات ومساحات للتعاون- مع نساء ربحن الحرب” بمشاركة ميس قات ورشا فائق، في بيت فارحي بشارع الأمين مقابل فندق تاليسمان، الساعة الـ 5 عصراً.

13 – فعالية تثقيفية ترفيهية للأطفال بعنوان “حافلة الرواد الثقافية” بإشراف المهندس إيهاب أبو عزة، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5:00 عصراً.

14 – نشاط بعنوان “مرح وإبداع” ضمن فعاليات أسبوع الطفل، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 5:30 عصراً.

15 – أمسية كورالية بعنوان “وحدن بيبقوا” يقدمها كورال حنين وكورال حلم، في غاليري زوايا، القصاع – ساحة برج الروس، الساعة الـ 7 مساءً.

16 – عرض أفلام “حكاية لعبة، سفن دوجز، صقر وكاناريا”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 2 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

ريف دمشق:

1 – ورشة حوارية للأطفال بعنوان “صناع المستقبل: حقوقي في الحياة وواجباتي تجاه مجتمعي” في قصر الثقافة بدير عطية، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – أمسية شعرية بعنوان “رماد الكلمات” للشعراء أحمد الحناوي ومحمد قاقا في قاعة المكتبة العامة بالمركز الثقافي العربي في التل، الساعة الـ 5:30 عصراً.

3 – ورشة حوارية بعنوان “حوار مفتوح حول المشكلات النفسية والاجتماعية وسبل حلها” يقدمها الدكتور غسان الزحيلي في قصر الثقافة بدير عطية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

4 – عرض فيلم “سينما باراديسو” في نادي سينما ألبيرتو، بيت ألبيرتو اليسوعي بجرمانا، الساعة الـ 7:30 مساءً.

5 – أمسية شعرية بعنوان “قصائد من وحي الأرض” للشعراء جمال باكير ورنا الصدقة ووسام الشاقي في المركز الثقافي العربي بيبرود، الساعة الـ 8:00 مساءً.

حماة:

سهرة فنية مع الفنانة شذا الحايك، في مسرح سينما سلمية، الساعة الـ 7:30 مساءً.

طرطوس:

1 – جلسات تدريبية وأنشطة فنية وتثقيفية متنوعة في الشطرنج، والخط العربي، والأشغال اليدوية، يقدمها الأساتذة علي سلمون، مأمول عباس، روجيه إبراهيم، وميس عباس، في المركز الثقافي بالشيخ بدر، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – يوم علمي من تنظيم نقابة أطباء الأسنان، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

3 – عرض أفلام الأطفال المدبلجة “هجرة”، و”زوتوبيا”، و”عناصر”، في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً، والـ 12:30 ظهراً، والـ 5:15 عصراً.

4 – محاضرة للأطفال بعنوان “نظافة بيئتي” يقدمها قسم ثقافة الطفل، في المركز الثقافي العربي بالقدموس، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

5 – اجتماع نادي أصدقاء اتحاد الكتاب العرب، بإدارة الأستاذ نادر العجي، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 11 صباحاً.

6 – قراءة في رواية “النبي” للأديب جبران خليل جبران، تقدمها السيدة سلمى حسن، في المركز الثقافي العربي بالدريكيش، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

7 – عرض فيلم الأطفال “السمكة نيمو” في المركز الثقافي بمشتى الحلو، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

8 – عرض فيلم الأطفال “حقوقي وواجباتي” بإشراف المهندس ظافر محمد، وورشة أعمال يدوية، في المركز الثقافي العربي بالقمصية، الساعة الـ 11:30 صباحاً.

9 – حفل غنائي بعنوان “هرم مصر أم كلثوم” بمشاركة كورال نهاوند بقيادة هالا نقرور والفرقة الموسيقية بقيادة جورج ضاوي، في المركز الثقافي بطرطوس، الساعة الـ 6 مساءً.

اللاذقية:

1 – مسابقات تفاعلية للأطفال بعنوان “قطار حقوق الطفل” تقدمانها المهندسة شذى ميا والمهندسة رشا غصينة، في المركز الثقافي العربي بجبلة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

2 – ورشة عمل لتحسين الخط العربي وتنمية الحس الجمالي لدى الأطفال، بإشراف الأستاذ عمر طه، في المركز الثقافي العربي بالحفة، الساعة الـ 12 ظهراً.

حلب:

1 – ورشة رسم وتلوين تفاعلية للأطفال بعنوان “ألواني تحكي”، في المركز الثقافي العربي بالعزيزية، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

2 – ملتقى ثقافي ووطني بعنوان “ملتقى الوفاء الأول” لتكريم معتقلي سجن تدمر من أبناء حلب، تقيمه دار الرموز العربية بالتعاون مع رابطة معتقلي سجن تدمر في مدرج النصر بجامعة حلب، الساعة الـ 5:00 عصرا.