75 ألف مسافر عبر منفذ تل أبيض الحدودي خلال النصف الأول من العام الجاري

الرقة-سانا

تواصل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تقديم التسهيلات والخدمات التي تواكب الحركة النشطة لعبور المسافرين، عبر منفذ تل أبيض الحدودي مع تركيا، من خلال إجراءات مبسطة وتنظيم متكامل يضمن انسيابية الحركة وسرعة إنجاز المعاملات، بما يوفر تجربة عبور آمنة ومريحة للمسافرين بالاتجاهين.



وذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، اليوم الإثنين، أن عدد المسافرين عبر المنفذ بلغ خلال النصف الأول من عام 2026، نحو 75 ألف مسافر، منهم 45 ألف شخص دخلوا إلى سوريا، فيما بلغ عدد المغادرين 30 ألف شخص.



كما استقبل المنفذ خلال الفترة ذاتها نحو 12 ألف مواطن عادوا طوعاً إلى البلاد ضمن برنامج العودة الطوعية، في مؤشر يعكس الدور الحيوي الذي يؤديه المنفذ في تسهيل حركة التنقل بين البلدين، ودعم عودة المواطنين.



وتواصل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تطوير الخدمات المقدمة في مختلف المنافذ الحدودية، من خلال تبسيط الإجراءات، وتعزيز جاهزية الكوادر، والارتقاء بمستوى الخدمات، بما يسهم في تسهيل حركة المسافرين، ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري.