ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 73058 قتيلاً

القدس المحتلة-سانا‏

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى ‌‏73058 قتيلاً و173488 مصاباً، منذ بدء حرب الإبادة التي يشنها بحق الفلسطينيين في السابع من تشرين الأول عام ‌‏2023.‏

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها: إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين ‏الماضية أربعة قتلى وثمانية مصابين.‏

وأوضحت المصادر أن حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول الماضي ارتفعت إلى 1045 ‏قتيلاً و3380 مصاباً، فيما جرى انتشال 786 جثماناً.‏

وبينت المصادر الطبية أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ ‏عن الوصول إليهم حتى الآن.‏

وتأتي هذه الحصيلة في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي جرائمه بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وسط دمار ‏واسع في البنية التحتية والأحياء السكنية، وتدهور حاد في الأوضاع الإنسانية، رغم وقف إطلاق النار الهش.‏