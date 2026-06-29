ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 73058 قتيلاً

القدس المحتلة-سانا
أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 73058 قتيلاً و173488 مصاباً، منذ بدء حرب الإبادة التي يشنها بحق الفلسطينيين في السابع من تشرين الأول عام 2023.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها: إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أربعة قتلى وثمانية مصابين.
وأوضحت المصادر أن حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول الماضي ارتفعت إلى 1045 قتيلاً و3380 مصاباً، فيما جرى انتشال 786 جثماناً.
وبينت المصادر الطبية أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى الآن.
وتأتي هذه الحصيلة في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي جرائمه بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وسط دمار واسع في البنية التحتية والأحياء السكنية، وتدهور حاد في الأوضاع الإنسانية، رغم وقف إطلاق النار الهش.