زلزالان قويان يضربان شمال فنزويلا

كاراكاس -سانا‏

ضرب زلزالان قويان فنزويلا، مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات على مقياس ريختر، وفق ‏ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.‏

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ونقلت وكالة فرانس برس عن الهيئة قولها: إن الزلزال الأول وقع عند الساعة الـ22:04 بتوقيت غرينتش، وبلغت قوته 7.2 ‏درجات، وكان مركزه على بعد 21 كيلومتراً غرب بلدة مورون الساحلية شمال فنزويلا، فيما أعقبه بعد دقيقة واحدة زلزال ‏ثان بقوة 7.5 درجات في منطقة تبعد نحو 45 كيلومتراً.‏

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ولم ترد حتى الآن معلومات مؤكدة حول وقوع ضحايا، في حين أفاد وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيو بانهيار بعض ‏المباني وتداعي أسطح أخرى.‏

ودعا كابيو السكان إلى مغادرة منازلهم احترازياً، مشيراً إلى قطع إمدادات الغاز عن عدد من المباني، وقال: “تضررت بعض ‏المنشآت، ولا نريد وقوع أي حوادث مرتبطة بالغاز”.‏

وفي العاصمة كاراكاس، شوهد عشرات السكان وهم يغادرون المباني إلى الشوارع، قبل أن يعود بعضهم لاحقاً إلى مكاتبهم ‏ومنازلهم.‏

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ورغم أن فنزويلا لا تقع ضمن “حزام النار”، فإنها تعد منطقة نشطة زلزالياً لتأثرها بحدود الصفائح التكتونية، ولا سيما ‏التداخل بين صفيحة الكاريبي وصفيحة أمريكا الجنوبية، ما يجعل مدنها الساحلية عرضة للهزات الأرضية بين الحين ‏والآخر. ‏