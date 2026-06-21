انطلاق فعاليات معرض فود إكسبو 2026 في مدينة المعارض بدمشق

IMG 9351 انطلاق فعاليات معرض فود إكسبو 2026 في مدينة المعارض بدمشق

دمشق-سانا

انطلقت اليوم الأحد فعاليات المعرض العربي الدولي للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف “فود إكسبو 2026” في دورته الـ21 برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة، ويستمر حتى الخامس والعشرين من حزيران الجاري، وذلك في مدينة المعارض بدمشق.

وذكر مراسل سانا أن أكثر من 300 شركة محلية وعربية ودولية تشارك في المعرض، بهدف الترويج للمنتجات الغذائية السورية والصادرات ذات القيمة المضافة، واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية، وتعزيز الشراكات بين الشركات المحلية والعربية والدولية، بما يسهم في تطوير القدرات الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة.

ويتضمن معرض “فود إكسبو 2026” اختصاصات واسعة تشمل الزيوت، والمعجنات والحبوب، وأغذية الأطفال، والمعلبات، والألبان والأجبان، والحلويات، واللحوم ومنتجاتها، والمياه والعصائر، والدواجن والأسماك، إضافة إلى المواد الأولية للصناعات الغذائية وآلات التعبئة والتغليف وموادها.

IMG 9340 Copy انطلاق فعاليات معرض فود إكسبو 2026 في مدينة المعارض بدمشق
IMG 9350 انطلاق فعاليات معرض فود إكسبو 2026 في مدينة المعارض بدمشق
IMG 9333 Copy انطلاق فعاليات معرض فود إكسبو 2026 في مدينة المعارض بدمشق
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