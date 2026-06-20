باكستان: رئيسا الوزراء وأركان الجيش سيشاركان في جولة المحادثات بين واشنطن ‏وطهران في سويسرا

رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف 1 باكستان: رئيسا الوزراء وأركان الجيش سيشاركان في جولة المحادثات بين واشنطن ‏وطهران في سويسرا

‏ ‏إسلام أباد-سانا‏

أعلنت باكستان، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء شهباز شريف ورئيس أركان الجيش ‏عاصم منير، سيشاركان في جولة المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران المقرر عقدها ‏غداً في سويسرا.‏
‏ ‏
ونقلت رويترز عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني قوله في بيان: إن رئيس الوزراء ‏ورئيس أركان الجيش سيشاركان في محادثات ستعقد على المستوى الفني في مدينة ‏بورنشتوك بسويسرا غداً الأحد.‏
‏ ‏
وكانت وزارة الخارجية الباكستانية أعلنت في وقت سابق اليوم، أن باكستان ستواصل ‏تيسير المحادثات بين واشنطن وطهران في إطار دورها كوسيط في بورجنشتوك ‏السويسرية، موضحة أن ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران سيشاركون في هذه ‏المحادثات إلى جانب وسطاء من باكستان وقطر.‏
‏ ‏

البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري: الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية، وسيادتها على كامل أراضيها، ورفض أي شكل من أشكال التجزئة والتقسيم، أو التنازل عن أي جزء من أرض الوطن
الدكتور المصطفى: وزير المالية تحدث خلال الاجتماع بأن موازنة العام 2025 تتضمن زيادة معتبرة على الرواتب والأجور وسيتم الإعلان عنها في المستقبل القريب
وزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة: إلى العاملين في الجيش والقوات المسلحة، إن التزامكم بلوائح السلوك والانضباط -التي ستصدر بعد قليل- يعكس الصورة المشرقة التي نسعى لرسمها في جيش سوريا، بعدما شوّهه النظام البائد وجعله أداةً لقتل الشعب السوري، فيما نعمل نحن على ترسيخه كحامٍ للشعب، ومدافعٍ عن تراب الوطن، ومؤمنٍ بالانضباط والمسؤولية، ليكون مصدراً لها. (تغريدة عبر X)
مدير مديرية أمن دمشق المقدم عبد الرحمن الدباغ: أثناء حملة أمنية لإدارة الأمن العام في حي القدم، لوحظ وجود مجموعات تقوم بأعمال تخريب واعتداء على ممتلكات الأهالي، وعلى الفور تم التعامل معهم عبر محاولة توقيفهم، لتبادر هذه المجموعات باستهداف مجموعات الأمن العام وتقع عدة إصابات بصفوفنا
مراسل سانا: قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي يستهدف حوض اليرموك غربي درعا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك