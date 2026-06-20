باكستان: رئيسا الوزراء وأركان الجيش سيشاركان في جولة المحادثات بين واشنطن ‏وطهران في سويسرا

إسلام أباد-سانا
أعلنت باكستان، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء شهباز شريف ورئيس أركان الجيش عاصم منير، سيشاركان في جولة المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران المقرر عقدها غداً في سويسرا.
ونقلت رويترز عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني قوله في بيان: إن رئيس الوزراء ورئيس أركان الجيش سيشاركان في محادثات ستعقد على المستوى الفني في مدينة بورنشتوك بسويسرا غداً الأحد.
وكانت وزارة الخارجية الباكستانية أعلنت في وقت سابق اليوم، أن باكستان ستواصل تيسير المحادثات بين واشنطن وطهران في إطار دورها كوسيط في بورجنشتوك السويسرية، موضحة أن ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران سيشاركون في هذه المحادثات إلى جانب وسطاء من باكستان وقطر.