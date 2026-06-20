باكستان: رئيسا الوزراء وأركان الجيش سيشاركان في جولة المحادثات بين واشنطن ‏وطهران في سويسرا

‏ ‏إسلام أباد-سانا‏

أعلنت باكستان، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء شهباز شريف ورئيس أركان الجيش ‏عاصم منير، سيشاركان في جولة المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران المقرر عقدها ‏غداً في سويسرا.‏

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ونقلت رويترز عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني قوله في بيان: إن رئيس الوزراء ‏ورئيس أركان الجيش سيشاركان في محادثات ستعقد على المستوى الفني في مدينة ‏بورنشتوك بسويسرا غداً الأحد.‏

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وكانت وزارة الخارجية الباكستانية أعلنت في وقت سابق اليوم، أن باكستان ستواصل ‏تيسير المحادثات بين واشنطن وطهران في إطار دورها كوسيط في بورجنشتوك ‏السويسرية، موضحة أن ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران سيشاركون في هذه ‏المحادثات إلى جانب وسطاء من باكستان وقطر.‏

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