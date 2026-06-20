ويتكوف يتوجه إلى سويسرا وسط تحرّك دبلوماسي يعيد ‏فتح مسار التفاوض الأمريكي الإيراني

واشنطن-سانا‏

توجّه المبعوث الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ‏ويتكوف اليوم السبت، إلى سويسرا للمشاركة في ‏المفاوضات مع إيران، وذلك بعد تأجيل الجولة الأولى، ‏والتي كان من المقرر عقدها أمس الجمعة‎.‎

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ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي لم يكشف ‏هويته قوله: إنّ ويتكوف غادر بالفعل إلى سويسرا، في ‏وقت تسعى فيه واشنطن وطهران إلى استئناف المحادثات ‏التقنية بعد توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين الأسبوع ‏الماضي‎.‎

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ومن المنتظر وفقاً للموقع، أن يصل جاريد كوشنر مستشار ‏الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية الإيراني عباس ‏عراقجي أيضاً إلى سويسرا، لإجراء محادثات مرتبطة ‏بالمسار الدبلوماسي الجديد‎.‎

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وكانت المحادثات المقررة في منتجع بورغنشتوك ‏السويسري قد أُرجئت أمس الجمعة، دون تحديد موعد جديد، ‏وألغى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس زيارته التي ‏كانت مقررة للمشاركة في الاجتماعات‎.‎

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ورغم ذلك، أكدت الإدارة الأمريكية استعدادها لاستئناف ‏الحوار فور تهيئة الظروف المناسبة، وسط حالة من ‏الغموض بشأن موعد انطلاق المرحلة التفاوضية المقبلة‎.‎



‎ ‎حراك إقليمي موازٍ

‎وفي موازاة التحركات الأمريكية الإيرانية، أفاد موقع ‏أكسيوس بأن وزير الخارجية الأمريكي يعتزم زيارة ‏الكويت والإمارات والبحرين الأسبوع المقبل، حيث ‏سيعقد اجتماعاً مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون ‏الخليجي، لبحث تداعيات التفاهم الأمريكي الإيراني ‏وتطورات المنطقة‎.‎

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وتأتي هذه التحركات في ظل ترقب دولي لمسار التفاهم ‏الذي أنهى الحرب الأمريكية الإيرانية، وفتح الباب أمام ‏مفاوضات أوسع، بينما تبقى ملفات لبنان، ومضيق هرمز، ‏والضمانات النووية أبرز الاختبارات التي ستحدد مدى ‏جدية الطرفين في المضي نحو اتفاق شامل‎.‎