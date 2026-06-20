ويتكوف يتوجه إلى سويسرا وسط تحرّك دبلوماسي يعيد ‏فتح مسار التفاوض الأمريكي الإيراني

واشنطن-سانا
توجّه المبعوث الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف اليوم السبت، إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات مع إيران، وذلك بعد تأجيل الجولة الأولى، والتي كان من المقرر عقدها أمس الجمعة.
ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي لم يكشف هويته قوله: إنّ ويتكوف غادر بالفعل إلى سويسرا، في وقت تسعى فيه واشنطن وطهران إلى استئناف المحادثات التقنية بعد توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين الأسبوع الماضي.
ومن المنتظر وفقاً للموقع، أن يصل جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أيضاً إلى سويسرا، لإجراء محادثات مرتبطة بالمسار الدبلوماسي الجديد.
وكانت المحادثات المقررة في منتجع بورغنشتوك السويسري قد أُرجئت أمس الجمعة، دون تحديد موعد جديد، وألغى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس زيارته التي كانت مقررة للمشاركة في الاجتماعات.
ورغم ذلك، أكدت الإدارة الأمريكية استعدادها لاستئناف الحوار فور تهيئة الظروف المناسبة، وسط حالة من الغموض بشأن موعد انطلاق المرحلة التفاوضية المقبلة.
حراك إقليمي موازٍ
وفي موازاة التحركات الأمريكية الإيرانية، أفاد موقع أكسيوس بأن وزير الخارجية الأمريكي يعتزم زيارة الكويت والإمارات والبحرين الأسبوع المقبل، حيث سيعقد اجتماعاً مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، لبحث تداعيات التفاهم الأمريكي الإيراني وتطورات المنطقة.
وتأتي هذه التحركات في ظل ترقب دولي لمسار التفاهم الذي أنهى الحرب الأمريكية الإيرانية، وفتح الباب أمام مفاوضات أوسع، بينما تبقى ملفات لبنان، ومضيق هرمز، والضمانات النووية أبرز الاختبارات التي ستحدد مدى جدية الطرفين في المضي نحو اتفاق شامل.