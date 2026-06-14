اسكتلندا تحصد أول ثلاث نقاط في المونديال على حساب هايتي

photo 2026 06 14 06 39 16 اسكتلندا تحصد أول ثلاث نقاط في المونديال على حساب هايتي
AFP

واشنطن-سانا

استهل منتخب اسكتلندا مشواره في كأس العالم 2026 بفوز ثمين على هايتي ‏بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت فجر اليوم الأحد على ملعب “جيليت” في فوكسبورو ‏بالولايات المتحدة ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.‏

وسجل جون ماكجين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28 بعد متابعة لكرة مرتدة من حارس المرمى إثر هجمة قادها زميله ‏تشي آدامز، ليمنح منتخب بلاده أول ثلاث نقاط في البطولة.‏

ورغم الخسارة، قدم منتخب هايتي أداءً جيداً وهدد المرمى الاسكتلندي في ‏أكثر من مناسبة، وكاد أن يدرك التعادل في الدقائق الأخيرة، لكن الدفاع ‏الاسكتلندي وحارس المرمى نجحا في الحفاظ على التقدم حتى صافرة ‏النهاية.‏

ويأتي هذا الفوز في مجموعة قوية تضم أيضاً البرازيل والمغرب، اللتين ‏تعادلتا1-1 في وقت سابق اليوم، ما جعل اسكتلندا تتصدر المجموعة مؤقتاً ‏بعد الجولة الأولى.‏

ويخوض المنتخب الاسكتلندي مباراته المقبلة مع المغرب في الـ 19 من ‏الشهر الجاري ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، بينما يلتقي منتخب ‌‏هايتي مع البرازيل.‏

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