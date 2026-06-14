اسكتلندا تحصد أول ثلاث نقاط في المونديال على حساب هايتي

واشنطن-سانا
استهل منتخب اسكتلندا مشواره في كأس العالم 2026 بفوز ثمين على هايتي بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت فجر اليوم الأحد على ملعب “جيليت” في فوكسبورو بالولايات المتحدة ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.
وسجل جون ماكجين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28 بعد متابعة لكرة مرتدة من حارس المرمى إثر هجمة قادها زميله تشي آدامز، ليمنح منتخب بلاده أول ثلاث نقاط في البطولة.
ورغم الخسارة، قدم منتخب هايتي أداءً جيداً وهدد المرمى الاسكتلندي في أكثر من مناسبة، وكاد أن يدرك التعادل في الدقائق الأخيرة، لكن الدفاع الاسكتلندي وحارس المرمى نجحا في الحفاظ على التقدم حتى صافرة النهاية.
ويأتي هذا الفوز في مجموعة قوية تضم أيضاً البرازيل والمغرب، اللتين تعادلتا1-1 في وقت سابق اليوم، ما جعل اسكتلندا تتصدر المجموعة مؤقتاً بعد الجولة الأولى.
ويخوض المنتخب الاسكتلندي مباراته المقبلة مع المغرب في الـ 19 من الشهر الجاري ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، بينما يلتقي منتخب هايتي مع البرازيل.