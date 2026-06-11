اتفاق تعاون بين شركتين سورية وسعودية على هامش معرض بيلدكس 24

دمشق-سانا



وقّعت اليوم الخميس، شركتا سكر للصناعات الإلكترونية السورية، والفنار السعودية اتفاق تعاون صناعي واستثماري، يهدف إلى تطوير حلول متكاملة للجهد المنخفض والمتوسط، وتعزيز قدرات التصنيع الكهربائي في السوق السورية.

ويهدف الاتفاق الذي وقع مساء اليوم الخميس في مدينة المعارض، على هامش فعاليات معرض بيلدكس الدولي للبناء بدورته الرابعة والعشرين، إلى إنتاج وتطوير أنظمة وحدات الربط الحركي (RMU)، والمحوّلات الكهربائية، ولوحات التوزيع بنوعيها المنخفض والمتوسط، لإدخال تقنيات متقدمة إلى خطوط الإنتاج المحلية وتوسيع نطاق الخدمات الصناعية المشتركة.

وفي تصريح لمراسلة سانا، أكد المدير العام لشركة الفنار للأنظمة الكهربائية في السعودية عامر الملوحي، أن توقيع اتفاق التعاون مع شركة سكر للصناعات الإلكترونية يشكل خطوة مهمة لتعزيز حضور الشركة في السوق السورية، كونها سوقاً واعدة، وتحتاج اليوم إلى شركات قادرة على دعم مرحلة إعادة الإعمار.

وأوضح أن شركة الفنار تُعد من أكبر الشركات المتخصصة في تصنيع المواد والتجهيزات الكهربائية، وتمتلك مدينة صناعية متكاملة في الرياض تمتد على مساحة 720 ألف متر مربع، وتضم 16 مصنعاً تغطي مختلف منتجات القدرة الكهربائية، من لوحات الجهد المنخفض والمتوسط إلى المحولات الزيتية الجافة، معتبراً أن التعاون مع شركة سكر يمثل فرصة مشتركة لتبادل الخبرات، وتطوير حلول كهربائية متقدمة تلبي احتياجات السوق السورية.

من جانبه، بين المدير العام لشركة سكر للصناعات الإلكترونية حسام سكر، في تصريح مماثل، أن توقيع اتفاق التعاون مع الشركة السعودية يأتي ضمن التوجه لتعزيز حضور الصناعات الوطنية، وتطوير حلول متكاملة في مجالات الجهد الكهربائي والأنظمة الإلكترونية.

وأوضح سكر أن الشركة تُعد من أقدم المؤسسات الصناعية في سوريا منذ تأسيسها عام 1984، وتعمل ضمن مجموعة واسعة من الشركات المتخصصة في المجالات الهندسية والميكانيكية والأتمتة، مؤكداً أن البلد بحاجة اليوم إلى هذا النوع من الشراكات مع شركات رائدة لدعم قطاع الطاقة والصناعات الكهربائية، وتمثل خطوة مهمة لتبادل الخبرات وتطوير حلول متكاملة تلبي احتياجات السوق السورية.

وانطلقت فعاليات معرض بيلدكس أمس الأربعاء، على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق، بمشاركة نحو 710 شركات محلية وعربية ودولية تمثل أكثر من 1400 علامة تجارية من 51 دولة، في تأكيد على أهمية السوق السورية ومكانة قطاع البناء والتشييد في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.