لأول مرة.. رصد مستعمرة لخفاش الفاكهة المصري في حائل شمال السعودية

الرياض-سانا

أظهرت دراسة علمية سعودية صادرة عن باحثين من جامعة القصيم توثيق مستعمرة تضم أكثر من 50 من خفافيش الفاكهة المصرية في منطقة حائل شمال المملكة، في أول رصد موثق يؤكد وجود هذا النوع في المنطقة، بعد أن كان نطاق انتشاره المعروف يتركز في المناطق الغربية والجنوبية الغربية.

وبحسب ما نقلت منصة النشر العلمي “F1000Research” في تقرير حديث، اعتمدت الدراسة على توثيق بصري من صور وفيديوهات علمية، أظهرت وجود المستعمرة داخل شق صخري ضمن محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية، ما يشكل دليلاً بحثياً جديداً على توسع نطاق انتشار هذا النوع من الثدييات الطائرة.

وخفاش الفاكهة المصري يعد من الأنواع التي تتغذى على الفواكه والرحيق، وينتشر في أجزاء واسعة من أفريقيا والشرق الأوسط، ويُسهم في دعم التوازن البيئي من خلال نشر بذور النباتات والحفاظ على التنوع الحيوي.

وأوضحت الباحثة نورة صالح الصويان، أن التوثيق الفوتوغرافي والفيديوي يوفر أدلة علمية مباشرة قابلة للتحقق، ويشكل مرجعاً مهماً يمكن إدراجه في قواعد بيانات التنوع البيولوجي ودراسات الحفظ المستقبلية، مقارنة بالملاحظات الوصفية التي لا تقدم مستوى الدقة ذاته في تحديد الأنواع.

وبيّنت الدراسة أن المستعمرة المستوطنة في شق صخري ضمن بيئة صحراوية قليلة النباتات تعكس قدرة هذا النوع على التكيف مع البيئات الجافة والصخرية بدرجة أكبر مما كان يُعتقد سابقاً، ما يفتح المجال أمام مزيد من الدراسات حول آليات التكيف البيئي.

كما أشار الباحثون إلى فرضيات علمية حول دور التغيرات المناخية والتكوينات الجغرافية مثل الكهوف والشقوق الصخرية والوديان في توفير بيئات ملائمة لاستقرار هذا النوع، مع التأكيد على أن هذه الفرضيات لا تزال بحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة.

ولفتت الدراسة إلى أن وجود أفراد بالغة وصغار داخل المستعمرة قد يشير إلى نشاط تكاثري محلي محتمل، إلا أن تأكيد استقرار المجموعة يتطلب عمليات رصد طويلة الأمد ومتابعة موسمية دقيقة.

وتأتي هذه النتائج في ظل تحديات علمية وميدانية مرتبطة بدراسة الخفافيش في البيئات الجافة، نظراً لطبيعتها الليلية وصعوبة الوصول إلى مواقع مبيتها، ما يستدعي استخدام تقنيات متقدمة للرصد والمراقبة.