نقابة المهندسين السوريين تدعو للمشاركة في استبيان ‏لحصر خبرات الأمن والسلامة ‏

دمشق-سانا‌‎ ‎

دعت نقابة المهندسين السوريين، جميع المهندسين ‏العاملين والمختصين في مجالات الأمن والسلامة ‏والحماية من الكوارث داخل سوريا وخارجها، إلى ‏المشاركة في الاستبيان المخصص لحصر وتوثيق ‏الخبرات الهندسية الوطنية في هذه المجالات، وذلك حتى ‏السادس عشر ‏من حزيران الجاري‎.‎

وأوضحت النقابة في تعميم تلقت سانا نسخة منه اليوم ‏الأربعاء، أن الاستبيان يهدف إلى بناء قاعدة بيانات وطنية ‏محدثة للخبرات الهندسية السورية، وحصر ‏الاختصاصات والخبرات العلمية والمهنية المتعلقة بالأمن ‏والسلامة الهندسية والحماية من الكوارث‎.‎

وذكرت النقابة أن نتائج الاستبيان تسهم بدعم تشكيل ‏لجان تخصصية في النقابة المركزية وفروعها، تُعنى ‏بتطوير قطاع الأمن والسلامة والحماية من الكوارث، ‏وتعزيز دوره في مختلف المشاريع والمنشآت، وتعزيز ‏التواصل بين النقابة والكوادر الهندسية المتخصصة.‎ ‎

وأكدت النقابة أن الاستبيان يشكل خطوة داعمة لخطط ‏التطوير والتدريب ورفع الكفاءة المهنية، بهدف الاستفادة ‏من الخبرات الوطنية في إعداد الدراسات والمقترحات ‏والمبادرات المتعلقة بالسلامة المهنية وسلامة المنشآت، ‏ويندرج ضمن الجهود التنظيمية الرامية للتعرف إلى ‏المهندسين المختصين وتوثيق خبراتهم وإتاحة إمكانية ‏التواصل معهم للمشاركة في اللجان والبرامج والأنشطة ‏التخصصية ذات الصلة‎.‎

وشددت النقابة على المشاركة الواسعة في الاستبيان ‏على الرابط.





وتعمل نقابة المهندسين السوريين على تطوير البنية ‏التنظيمية والتخصصية للعمل الهندسي، وتعزيز دور ‏الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات الهندسية، ولا ‏سيما المجالات المرتبطة بالأمن والسلامة وإدارة ‏المخاطر والحماية من الكوارث، بما يسهم في دعم خطط ‏التنمية ورفع مستوى السلامة المهنية وسلامة المنشآت ‏في سوريا