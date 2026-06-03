نقابة المهندسين السوريين تدعو للمشاركة في استبيان ‏لحصر خبرات الأمن والسلامة ‏

دمشق-سانا
دعت نقابة المهندسين السوريين، جميع المهندسين العاملين والمختصين في مجالات الأمن والسلامة والحماية من الكوارث داخل سوريا وخارجها، إلى المشاركة في الاستبيان المخصص لحصر وتوثيق الخبرات الهندسية الوطنية في هذه المجالات، وذلك حتى السادس عشر من حزيران الجاري.
وأوضحت النقابة في تعميم تلقت سانا نسخة منه اليوم الأربعاء، أن الاستبيان يهدف إلى بناء قاعدة بيانات وطنية محدثة للخبرات الهندسية السورية، وحصر الاختصاصات والخبرات العلمية والمهنية المتعلقة بالأمن والسلامة الهندسية والحماية من الكوارث.
وذكرت النقابة أن نتائج الاستبيان تسهم بدعم تشكيل لجان تخصصية في النقابة المركزية وفروعها، تُعنى بتطوير قطاع الأمن والسلامة والحماية من الكوارث، وتعزيز دوره في مختلف المشاريع والمنشآت، وتعزيز التواصل بين النقابة والكوادر الهندسية المتخصصة.
وأكدت النقابة أن الاستبيان يشكل خطوة داعمة لخطط التطوير والتدريب ورفع الكفاءة المهنية، بهدف الاستفادة من الخبرات الوطنية في إعداد الدراسات والمقترحات والمبادرات المتعلقة بالسلامة المهنية وسلامة المنشآت، ويندرج ضمن الجهود التنظيمية الرامية للتعرف إلى المهندسين المختصين وتوثيق خبراتهم وإتاحة إمكانية التواصل معهم للمشاركة في اللجان والبرامج والأنشطة التخصصية ذات الصلة.
وشددت النقابة على المشاركة الواسعة في الاستبيان على الرابط.
وتعمل نقابة المهندسين السوريين على تطوير البنية التنظيمية والتخصصية للعمل الهندسي، وتعزيز دور الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات الهندسية، ولا سيما المجالات المرتبطة بالأمن والسلامة وإدارة المخاطر والحماية من الكوارث، بما يسهم في دعم خطط التنمية ورفع مستوى السلامة المهنية وسلامة المنشآت في سوريا