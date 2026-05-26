إجراءات استباقية لحماية الموسم الزراعي من الحرائق في بصرى الشام بريف درعا

درعا-سانا



اتخذت الجهات المعنية في منطقة بصرى الشام بريف درعا إجراءات استباقية للوقاية من حرائق المحاصيل الزراعية التي تزداد مخاطرها خلال فترات الحصاد وارتفاع درجات الحرارة.



وتضمنت الجهود تكثيف الإجراءات الوقائية وحملات التوعية للحد من هذه الحرائق ورفع جاهزية فرق الإطفاء لحماية الموسم الزراعي الذي يمثل أحد ركائز الأمن الغذائي للبلد.

وفي هذا السياق أوضح رئيس الجمعية الفلاحية بمنطقة بصرى الشام أحمد منصور المقداد في تصريح لمراسل سانا أنه تم توزيع نقاط دفاع مدني للاستجابة الطارئة، في بصرى الشام ومعربة وغصم والمسيفرة وعلى الأوتستراد الدولي، متمنياً زيادة عددها في المناطق الحدودية مع الأردن، وخاصة مع بداية موسم الحصاد مبكراً.



بدوره بيّن قائد فريق من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لورانس بريكان أن الفريق جاهز بمعداته وعناصره بمختلف المناطق، لضمان سرعة الاستجابة في حال اندلاع الحرائق، وأكد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من قبل المواطنين والإبلاغ عن أي طارئ بالسرعة الممكنة.



وأضاف بريكان: إنه تم نشر نقاط اتصال سريع وتوزيعها على كل المناطق من خلال وسائل الاتصال أو التواصل الاجتماعي حيث خصصت 5 نقاط بريف درعا الشرقي وعشرات أخرى على امتداد المحافظة.



عنصر الإطفاء بمركز بصرى الشام محمد الظاهر لفت إلى أنه تمت الاستجابة لعدة حرائق خلال الفترة الماضية، نتجت عن ارتفاع الحرارة الزائد لخطوط نقل الطاقة الكهربائية المارة بالحقول الزراعية، أو لحرائق ناتجة عن حرق مكبات القمامة، أو الإهمال برمي أعقاب السجائر للسيارات المارة بجانب الحقول.



وتعد بصرى الشام وريفها من أهم مناطق إنتاج القمح في محافظة درعا ويعتمد عدد كبير من الأهالي في معيشتهم على زراعة القمح.

وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث دعت في 3 الشهر الماضي إلى اتخاذ إجراءات استباقية للحد من حرائق المحاصيل الزراعية، مؤكدة أن الاستعداد الاستباقي يشكل خط الدفاع الأول للحد من الخسائر وتقليل المخاطر، وحماية هذه المحاصيل، وذلك مع دخول الموسم الزراعي الحالي مرحلة حساسة تزداد فيها احتمالات اندلاع الحرائق.