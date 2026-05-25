مقتل فلسطيني في غزة واعتقال سبعة آخرين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا
قتل فلسطيني وأُصيب آخر، اليوم الإثنين، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على خان يونس ومخيم المغازي جنوب وسط قطاع غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها: إن فلسطينياً قتل متأثراً بجراح أُصيب بها قبل يومين، إثر قصف إسرائيلي على منطقة المواصي بخان يونس، فيما أُصيب آخر في مخيم المغازي وسط القطاع.
وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سبعة فلسطينيين بينهم امرأة.
وقالت الوكالة: إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دوما ومخيم عسكر شرق نابلس فجراً، واعتقلت امرأة عقب عمليات دهم وتفتيش للمنازل.
وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينياً، ونصبت عدة حواجز عسكرية عند مداخل البلدة وقراها ومخيماتها، وأغلقت عدداً من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.
كما اعتقلت قوة أخرى للاحتلال خمسة فلسطينيين من مخيم الأمعري جنوب مدينة رام الله ومدينة طوباس وبلدة زيتا شمال طولكرم.
يشار إلى أن أربعة فلسطينيين بينهم طفل أصيبوا أمس الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة وجنوب بيت لحم.