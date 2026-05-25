مقتل فلسطيني في غزة واعتقال سبعة آخرين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا‏

قتل فلسطيني وأُصيب آخر، اليوم الإثنين، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على خان يونس ومخيم المغازي جنوب ‏وسط قطاع غزة‎.‎

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها: إن فلسطينياً قتل متأثراً بجراح أُصيب بها قبل يومين، إثر قصف ‏إسرائيلي على منطقة المواصي بخان يونس، فيما أُصيب آخر في مخيم المغازي وسط القطاع‎.‎

وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سبعة فلسطينيين بينهم امرأة‎.‎

وقالت الوكالة: إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دوما ومخيم عسكر شرق نابلس فجراً، واعتقلت امرأة عقب عمليات دهم ‏وتفتيش للمنازل‎.‎

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينياً، ونصبت عدة حواجز عسكرية عند مداخل البلدة وقراها ومخيماتها، وأغلقت ‏عدداً من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية‎.‎

كما اعتقلت قوة أخرى للاحتلال خمسة فلسطينيين من مخيم الأمعري جنوب مدينة رام الله ومدينة طوباس وبلدة زيتا شمال ‏طولكرم‎.‎

يشار إلى أن أربعة فلسطينيين بينهم طفل أصيبوا أمس الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة وجنوب ‏بيت لحم‎.‎

