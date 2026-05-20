نجمة: انتخابات مجلس الشعب تُحسم بالكفاءة والأصوات لا بالمحاصصة

دمشق-سانا

أكد المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة أن المعايير المعتمدة لاختيار القوائم الأولية للجان الفرعية في دوائر الحسكة وعين عرب تستند إلى أحكام النظام الانتخابي المؤقت، وتركز على الكفاءة والتمثيل المجتمعي بما يضمن تمثيلاً عادلاً للبنية الديموغرافية والمهنية في تلك المناطق.

وأوضح نجمة، في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية اليوم الأربعاء، أن الهيئات الناخبة شُكّلت بما يعكس مكونات المجتمع السوري وشرائحه المختلفة، مع ضمان تمثيل النساء، مشدداً على أن العملية الانتخابية تُدار بعيداً عن أي محاصصة، وأن معيار الفوز الوحيد هو عدد الأصوات التي يحصل عليها المرشح عبر صناديق الاقتراع، بغض النظر عن الانتماء أو الطائفة أو الخلفية الاجتماعية.

القوائم النهائية والمرشحون

وأشار نجمة إلى انتهاء فترتي الطعون والترشح واعتماد القوائم النهائية للمرشحين لعضوية مجلس الشعب، مبيناً أن عددهم بلغ:

12 مرشحاً في عين عرب.

13 مرشحاً في الحسكة.

7 مرشحين في القامشلي.

مرشحين اثنين فقط في المالكية، ما يرجّح حسم مقعديها بالتزكية.

وأضاف: إن الحملات الانتخابية ستبدأ فوراً، على أن تُجرى الانتخابات قبل عيد الأضحى المبارك.

إعلان النتائج والطعن

وبيّن نجمة أن النتائج ستُعلن فور انتهاء العملية الانتخابية، يليها فتح باب الطعون مدة تتراوح بين 24 و48 ساعة، متوقعاً أن تصبح النتائج الأولية نهائية في حال عدم تسجيل اعتراضات جوهرية، بما يتيح إعلان أعضاء مجلس الشعب المنتخبين عن الحسكة وعين عرب قبل العيد.

انعقاد المجلس

وفيما يتعلق بانعقاد مجلس الشعب، أكد نجمة أن العوائق الأساسية أمام عقد الجلسة الأولى باتت شبه منتهية، وأن ما تبقى مرتبط بإعلان الأسماء التي سيعينها السيد رئيس الجمهورية ضمن الحصة المخصصة له دستورياً.



ولفت إلى أن هذه الحصة ستسهم في تعزيز التوازن والكفاءة داخل المجلس، ومعالجة أي ثغرات قد تفرزها العملية الانتخابية، مرجحاً انعقاد المجلس بعد عيد الأضحى مباشرة إذا استمرت الظروف الحالية بصورة إيجابية.

وضع انتخابات السويداء



ولفت نجمة إلى أن انتخابات محافظة السويداء قد تؤجل مؤقتاً لحين توافر الظروف الأمنية والسياسية المناسبة، دون أن يؤثر ذلك على انعقاد المجلس، مع إمكانية إلحاق ممثلي المحافظة لاحقاً بعد إجراء الانتخابات فيها.

وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري أعلنت، في وقت سابق اليوم، القائمة النهائية لأعضاء الهيئات الناخبة في الدوائر الانتخابية (الحسكة – المالكية – القامشلي) بمحافظة الحسكة، وأعضاء الهيئة الناخبة في الدائرة الانتخابية (عين عرب) بمحافظة حلب.