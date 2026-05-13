شراكة بين OpenAI وBrookfield لإطلاق مشروع عالمي لتسريع دمج الذكاء الاصطناعي في البنى التحتية

19 2026 639124794380911521 91 شراكة بين OpenAI وBrookfield لإطلاق مشروع عالمي لتسريع دمج الذكاء الاصطناعي في البنى التحتية

واشنطن-سانا

أعلنت شركة OpenAI المتخصصة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بالتعاون مع شركة Brookfield Asset Management المتخصصة في إدارة الأصول والاستثمار في مشاريع البنية التحتية والطاقة ومراكز البيانات، إطلاق مشروع استراتيجي عالمي جديد يهدف إلى تسريع دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البنى التحتية للمؤسسات والشركات الكبرى حول العالم، بما يدعم التحول الرقمي ويرفع كفاءة العمليات التشغيلية.

وأوضحت OpenAI، في بيان نشرته على موقعها الرسمي أول أمس، أن المشروع الجديد يحمل اسم “شركة النشر والتطبيق”، ويستهدف تسريع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الرعاية الصحية، والخدمات المالية، والصناعات التحويلية، وذلك عبر نشر فرق هندسية متخصصة تعمل بشكل مباشر داخل المؤسسات لتسريع التطبيق العملي للحلول التقنية المتقدمة.

وبيّنت الشركة أن المشروع يركز على معالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه تطبيقات الذكاء الاصطناعي حالياً، والمتمثل في تحويل القدرات التقنية إلى تطبيقات تشغيلية واقعية، من خلال توفير وصول مباشر إلى البنى التحتية الحيوية، بما يشمل مراكز البيانات، وشبكات الطاقة، والمجمعات الصناعية الكبرى.

وأشار البيان إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان، أكد أن هذه المبادرة تمثل انتقالاً من مرحلة تطوير النماذج التقنية إلى مرحلة تحقيق أثر اقتصادي وتشغيلي ملموس، لافتاً إلى أن الأعمال الميدانية ستبدأ خلال الربع الثالث من عام 2026، مع التركيز في المرحلة الأولى على تحديث شبكات الطاقة ومراكز البيانات في أمريكا الشمالية وأوروبا، تمهيداً للتوسع في أسواق عالمية أخرى.

وتشكل هذه الشراكة خطوة نوعية نحو تعزيز حضور الذكاء الاصطناعي في القطاعات الصناعية والبنى التحتية الحيوية، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

الشيخ الهجري: ما يهمنا اليوم هو تمكين الشباب ومنحهم الفرص المناسبة، وعلينا جميعاً الوقوف إلى جانبهم، وخاصة أصحاب الكفاءات العلمية العالية، فهذه هي النظرة الأجمل لمستقبل الوطن
المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا: من بين الأوكار المستهدفة، وكر العصابة الذي اعتدى على كنيسة مار إلياس أمس، وسيتم نشر تفاصيل العملية عبر الحسابات الرسمية لوزارة الداخلية
محافظ دمشق لـ سانا: نتحمل كامل المسؤولية عما حدث في الجامع الأموي، ونعمل على اتخاذ تدابير عاجلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في الأماكن العامة مستقبلاً
تيك توك تطلق ميزة جديدة للتحكم بظهور المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي
وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني: أهنئ تركيا على الاتفاق مع حزب العمال الكردستاني الذي سيعزز الاستقرار في تركيا والمنطقة ككل
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك