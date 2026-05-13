شراكة بين OpenAI وBrookfield لإطلاق مشروع عالمي لتسريع دمج الذكاء الاصطناعي في البنى التحتية

واشنطن-سانا

أعلنت شركة OpenAI المتخصصة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بالتعاون مع شركة Brookfield Asset Management المتخصصة في إدارة الأصول والاستثمار في مشاريع البنية التحتية والطاقة ومراكز البيانات، إطلاق مشروع استراتيجي عالمي جديد يهدف إلى تسريع دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البنى التحتية للمؤسسات والشركات الكبرى حول العالم، بما يدعم التحول الرقمي ويرفع كفاءة العمليات التشغيلية.

وأوضحت OpenAI، في بيان نشرته على موقعها الرسمي أول أمس، أن المشروع الجديد يحمل اسم “شركة النشر والتطبيق”، ويستهدف تسريع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الرعاية الصحية، والخدمات المالية، والصناعات التحويلية، وذلك عبر نشر فرق هندسية متخصصة تعمل بشكل مباشر داخل المؤسسات لتسريع التطبيق العملي للحلول التقنية المتقدمة.

وبيّنت الشركة أن المشروع يركز على معالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه تطبيقات الذكاء الاصطناعي حالياً، والمتمثل في تحويل القدرات التقنية إلى تطبيقات تشغيلية واقعية، من خلال توفير وصول مباشر إلى البنى التحتية الحيوية، بما يشمل مراكز البيانات، وشبكات الطاقة، والمجمعات الصناعية الكبرى.

وأشار البيان إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان، أكد أن هذه المبادرة تمثل انتقالاً من مرحلة تطوير النماذج التقنية إلى مرحلة تحقيق أثر اقتصادي وتشغيلي ملموس، لافتاً إلى أن الأعمال الميدانية ستبدأ خلال الربع الثالث من عام 2026، مع التركيز في المرحلة الأولى على تحديث شبكات الطاقة ومراكز البيانات في أمريكا الشمالية وأوروبا، تمهيداً للتوسع في أسواق عالمية أخرى.

وتشكل هذه الشراكة خطوة نوعية نحو تعزيز حضور الذكاء الاصطناعي في القطاعات الصناعية والبنى التحتية الحيوية، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين كفاءة إدارة الموارد.