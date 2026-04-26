المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأحد الـ 26 من نيسان 2026

دمشق:

1 – معرض الحرف التراثية في قلعة دمشق، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – ورشة تدريبية بعنوان”التغيير الفعال”، بإشراف المدربة سلام أبو الفتح، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 4 عصراً.

3 – ورشة فن تشكيلي بعنوان “إضافة تقانات إلى اللوحة الفنية كولاج ورقي وقماشي + سكب الأكريليك”، بإشراف الدكتورة رغدة سعيد، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 4 عصراً.

4 – محاضرة بعنوان “البصمات ثورة علمية في مجال الكشف على الجريمة”، يلقيها الأستاذ وليد جلدة، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 4 عصراً.

5 – فقرة المسرح التفاعلي ومسابقات الأطفال، ضمن فعاليات معرض كتاب الطفل، بالمكتبة الوطنية السورية، الساعة الـ 5 مساء.

6 – عرض أفلام “برشامة، إيجي بيست، محارب الصحراء، الماعز، مستعد أم لا 2: ها أنا قادم”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 12.15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.

ريف دمشق:

1- ورشة توعوية بعنوان “مخاطر مخلفات الحرب والذخائر غير المتفجرة”، في المركز الثقافي بجيرود، الساعة الـ 11 صباحاً.

2- محاضرة بعنوان “الجيل الثالث من الإنترنت”، يقدمها الأستاذ عبد الرحمن بخو، في قصر الثقافة بدير عطية، الساعة الـ 5 مساء.

3- جلسة حوارية بعنوان “فن النقد البناء المنتقد” يقدمها الأستاذ سعيد محمد، في المركز الثقافي العربي بقطنا، الساعة الـ 5 مساء.

حمص:

1 – محاضرة بعنوان “العلاج بمنتجات النحل”، يقدمها الأستاذ عبد الهادي الشمالي، في المركز الثقافي بالمخرم، الساعة الـ 11 صباحاً.

2- ندوة ثقافية تفاعلية بعنوان “التوحد والإنسانية من الوعي إلى التمكين”، في المركز الثقافي بحمص، الساعة الـ 1 ظهراً.

حماة:

1- محاضرة بعنوان “الملكية الفكرية في العصر الرقمي”، للدكتور ياسين علوش، في مديرية الثقافة بحماة، الساعة الـ 1 ظهراً.

2 – حفل إطلاق كتاب المواهب الأدبية الشابة بعنوان “كلمات صاغتها الحرية”، في مديرية الثقافة بحماة، الساعة الـ 6 مساءً.

طرطوس:

نشاط بيئي بعنوان “بيئتي صديقتي”، بإشراف قسم ثقافة الطفل، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 10 صباحاً.

اللاذقية:

فعالية علمية بعنوان “اللاذقية ذاكرة المكان ورؤية المستقبل”، في المركز الثقافي العربي بمدينة اللاذقية، الساعة الـ 11 صباحاً.

حلب:


1 – محاضرة بعنوان “الزهور والسلام في اللوحة الفنية التشكيلية”، للدكتور محمد صبحي السيد يحيى، في فندق شهباء حلب (مدرج سينما الفندق)، الساعة الـ 6 مساءً.

2 – عرض فيلم “الابن السيئ” لـ غطفان غنوم، على مسرح دار الكتب الوطنية، الساعة الـ 6 مساء.

3 – عرض أفلام “القاتل المختل، يقتل في الليل، مستر اكس، إيجي بيست، محارب الصحراء”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:30 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:30 مساءً.

الرقة:

أمسية شعرية للشعراء، تركي العجيل، وحسن الحمام، ومحمد اللجي، ويوسف الأحمد، على مسرح مديرية الثقافة في الرقة، الساعة الـ 7 مساءً.

