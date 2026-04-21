مصر تدين اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى

القاهرة-سانا

أدانت مصر بأشد العبارات، اليوم الثلاثاء، اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى المبارك، ورفع علم الاحتلال الإسرائيلي في باحاته تحت حماية قواته، مؤكدة أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها نشرته على موقعها، أن هذه الإجراءات من شأنها تأجيج التوتر وتقويض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار، إضافة إلى كونها تعد استفزازاً مرفوضاً لمشاعر المسلمين حول العالم.

ودعت الخارجية إلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، ووضع حد للممارسات التي من شأنها زيادة الاحتقان وتقويض فرص التهدئة.

وأعربت عن رفضها الكامل أي محاولات تستهدف المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مجددة موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية، وأغلقت عدداً من الطرقات، بينما وفرت الحماية لعشرات المستوطنين خلال اقتحامهم المسجد الأقصى.

