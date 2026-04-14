قطر والأردن يبحثان أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وحرية الملاحة

قنا

الدوحة-سانا

بحث وزيرا الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم، والأردني أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي اليوم، التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وأكدا أهمية العمل على تثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، لتعزيز الأمن والاستقرار.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية ” قنا” أن وزير الخارجية القطري شدد على ضرورة تجاوب كل الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، ويحول دون تجدد التصعيد.

كما أشار إلى وجوب فتح الممرات البحرية، وضمان حرية الملاحة، وعدم استخدامها ورقة ضغط أو مساومة، لافتاً إلى الآثار السلبية لذلك على دول المنطقة، وإمدادات الطاقة والغذاء في العالم، وانعكاساتها على الأمن والسلم الدوليين.

وأعلن الرئيس الأمريكي فجر الأربعاء الماضي وقفاً لإطلاق النار بين واشنطن وطهران لمدة أسبوعين، ورحبت العديد من الدول العربية والغربية وبينها قطر والأردن بهذه الخطوة باعتبارها تسهم في خفض التصعيد، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

