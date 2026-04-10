فوز الضاهرية على قمحانة في دوري حماة للدرجة الثانية بكرة القدم

0A6A1559 فوز الضاهرية على قمحانة في دوري حماة للدرجة الثانية بكرة القدم

حماة-سانا

فاز نادي الضاهرية على قمحانة بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض الملعب الصناعي ضمن الجولة الثانية من دوري محافظة حماة لأندية الدرجة الثانية بكرة القدم للرجال.

وسجل هدفي فريق الضاهرية كل من اللاعبين عبيدة عتال وعلاء جراد.

وكان فريق الضاهرية تعادل في الجولة الأولى مع صوران دون أهداف، بينما خاض قمحانة اليوم مباراته الأولى في البطولة.

وتشارك في البطولة عشرة فرق تم تقسيمها إلى مجموعتين تضم كل واحدة خمسة فرق تتنافس فيما بينها بنظام المرحلة الواحدة حيث يتأهل أربعة فرق للدور الثاني الذي سيقام أيضاً بنظام المرحلة الواحدة.

0A6A1560 فوز الضاهرية على قمحانة في دوري حماة للدرجة الثانية بكرة القدم
0A6A1564 فوز الضاهرية على قمحانة في دوري حماة للدرجة الثانية بكرة القدم
0A6A1569 فوز الضاهرية على قمحانة في دوري حماة للدرجة الثانية بكرة القدم
0A6A1570 فوز الضاهرية على قمحانة في دوري حماة للدرجة الثانية بكرة القدم
0A6A1573 فوز الضاهرية على قمحانة في دوري حماة للدرجة الثانية بكرة القدم
0A6A1575 فوز الضاهرية على قمحانة في دوري حماة للدرجة الثانية بكرة القدم
0A6A1576 فوز الضاهرية على قمحانة في دوري حماة للدرجة الثانية بكرة القدم
0A6A1584 فوز الضاهرية على قمحانة في دوري حماة للدرجة الثانية بكرة القدم
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك