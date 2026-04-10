فوز الضاهرية على قمحانة في دوري حماة للدرجة الثانية بكرة القدم

حماة-سانا

فاز نادي الضاهرية على قمحانة بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض الملعب الصناعي ضمن الجولة الثانية من دوري محافظة حماة لأندية الدرجة الثانية بكرة القدم للرجال.

وسجل هدفي فريق الضاهرية كل من اللاعبين عبيدة عتال وعلاء جراد.

وكان فريق الضاهرية تعادل في الجولة الأولى مع صوران دون أهداف، بينما خاض قمحانة اليوم مباراته الأولى في البطولة.

وتشارك في البطولة عشرة فرق تم تقسيمها إلى مجموعتين تضم كل واحدة خمسة فرق تتنافس فيما بينها بنظام المرحلة الواحدة حيث يتأهل أربعة فرق للدور الثاني الذي سيقام أيضاً بنظام المرحلة الواحدة.