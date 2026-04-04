إصابة 5 فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب 5 فلسطينيين، اليوم السبت، جراء اعتداء مستوطنين عليهم في مناطق متعددة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة “وفا” الفلسطينية أن مجموعة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال اقتحموا أحياء وبلدات في مدن جنين والخليل ورام الله بالضفة الغربية، واعتدوا على الفلسطينيين بالضرب، ما أدى إلى إصابة خمسة منهم بجروح، بينهم سيدتان، فيما تم اعتقال ثلاثة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومن معها من المستوطنين، تصعيد اعتداءاتهم في الضفة الغربية والقدس المحتلة حيث تشن حملات اعتقال واقتحام وتخريب للممتلكات في المدن والقرى، إضافة إلى عمليات تدمير واسعة للمنازل بقصد تهجير سكانها والاستيلاء عليها، وذلك في إطار سياسة ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، أكدت في وقت سابق أن المستوطنين الإسرائيليين نفذوا 443 اعتداءً خلال شهر من اندلاع الحرب والتوتر الإقليمي الراهن، مستغلين حالة الاضطراب لتكثيف هجماتهم على القرى والتجمعات الفلسطينية.