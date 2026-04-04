الإمارات تتعامل مع صواريخ ومسيرات إيرانية

أبو ظبي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم السبت أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع صواريخ ومسيرات إيرانية في أجواء البلاد.

ونقلت وكالة وام الإماراتية عن الوزارة قولها عبر منصة إكس: “تعاملت الدفاعات الجوية مع 23 صاروخاً باليستياً و56 طائرة مسيرة قادمة من إيران، ليبلغ إجمالي الاعتداءات منذ بدء الهجمات 498 صاروخاً باليستياً، 23 صاروخاً جوالاً و2141 طائرة مسيرة”.

وأضافت الوزارة: إن الاعتداءات أدت إلى مقتل 10 مدنيين وإصابة 217 آخرين، إضافة إلى مقتل 2 من منتسبي القوات المسلحة.

وتواصل إيران هجماتها على دول عربية وإقليمية مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية التي اندلعت في الـ 28 من شباط الماضي، ما أسفر عن سقوط ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية.