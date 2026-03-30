الدفاعات الكويتية تسقط خمس طائرات مسيّرة في أجواء البلاد

كونا-منصة إكس

الكويت-سانا

أسقطت الدفاعات الجوية الكويتية، اليوم الإثنين، خمس طائرات مسيّرة في أجواء البلاد، مؤكدة الجاهزية التامة لحماية سيادة البلاد وأمنها.

وقال المتحدث باسم الحرس الوطني العميد جدعان فاضل جدعان، في بيان صحفي نُشِر على منصة إكس: “إن قوة الواجب تمكنت من إسقاط خمس طائرات مسيّرة في مواقع المسؤولية التي تتولى تأمينها”، مضيفاً: إن “هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة”.

وأكد المتحدث أن قوات الحرس الوطني، بالتعاون مع الجيش والشرطة وقوة الإطفاء العام، على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أيّ تهديدات والتصدي بحزم لكلّ ما يستهدف زعزعة أمن البلاد بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

وكانت وزرارة الكهرباء الكويتية أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن تضرر أحد المباني الخدمية التابعة لمحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه جراء هجوم إيراني.

يذكر أنّ دول الخليج العربي تتعرض بشكل يومي لاعتداءات إيرانية تطال منشآت مدنية وخدمية ومباني سكنية، ما يؤدي إلى وقوع ضحايا وإصابات، إضافة إلى خسائر مادية وأضرار بالبنى التحتية.

