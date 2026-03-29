هيئة التخطيط والإحصاء لـ سانا: مسح شامل لمخيمات إدلب لمعالجة ملف النازحين

دمشق-سانا

أكد معاون رئيس هيئة التخطيط والإحصاء رفعت حجازي أن المسح الشامل للمخيمات الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع محافظة إدلب، يهدف إلى جمع بيانات دقيقة عن الأسر لتحديد أسباب النزوح، ومعرفة الخصائص الاجتماعية والديمغرافية للمقيمين في المخيمات.

وأوضح حجازي في تصريح لمراسل سانا، اليوم الأحد، أن نتائج هذا المسح ستعرض على اللجنة الوطنية لوضع خطط استراتيجية لحل ملف المخيمات، وضمان العودة الكريمة للأهالي إلى مناطقهم.

وشدد حجازي على أن المسح لا يهدف إلى تقديم أي دعم مادي، بل يسعى إلى توفير معلومات أساسية تُستخدم في بناء خطة تنموية شاملة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، لمعالجة ملف المخيمات وإنهائه، من خلال تحديد التدخلات اللازمة بشكل منظم، لافتاً إلى أن الفترة المتوقعة لإنجاز المسح تتراوح بين 35 و40 يوم عمل.

من جانبه بين مدير تخطيط وإحصاء إدلب وليد موصلي أن فرق الباحثين تغطي جميع المناطق، بما فيها منطقة حارم بكل نواحيها، ومناطق تجمعات أطمة والدانا وسرمدا، إضافة إلى تجمعات مخيمات إدلب ومخيمات جسر الشغور، مشيراً إلى مشاركة نحو 500 باحث ميداني في عمليات المسح، مع إمكانية زيادة العدد إلى 700 باحث حسب الحاجة.

وبدأت هيئة التخطيط والإحصاء ومحافظة إدلب مطلع شهر آذار الجاري تدريب فرق الباحثين، في إطار جهود الحكومة السورية لوضع خطط مستقبلية تسهم في إنهاء حالة المخيمات، وضمان العودة الكريمة للنازحين، ليكون عام 2026 عاماً للتخطيط الاستراتيجي لإنهاء المخيمات وفق رؤية منظمة ومدروسة.