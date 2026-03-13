مراسل سانا بحلب: إصابة عدد من المدنيين جراء انفجار بموقع يحتوي على ألغام ومخلفات حرب بالأتارب

مسؤول منطقة داريا جميل مدور لـ سانا: الحياة عادت إلى طبيعتها بالكامل في صحنايا وأشرفية صحنايا، وقد توجَّه اليوم الطلاب والتلاميذ إلى مدارسهم، كما افتُتحت المراكز الصحية
قائد شرطة محافظة إدلب المقدم ماهر محمد هلال: منذ بداية شهر شباط حتى تاريخ اليوم، تم التعامل مع مئة حالة موثقة لإطلاق النار العشوائي، حيث تم اتخاذ إجراءات قانونية تشمل التوقيف ومصادرة السلاح والتغريم المالي
مراسل سانا بحمص عن مصدر أمني: بعد عمليات الرصد والتحري إدارة مكافحة المخدرات في إدارة الأمن العام تداهم معملاً لصناعة المواد المخدرة في أطراف حي الزهراء
المنظمة الدولية للهجرة: نقص التمويل يهدد حياة 1.9 مليون نازح في جنوب السودان
وزير النقل في تصريح لـ سانا: قررنا السماح باستيراد جميع أنواع السيارات والمركبات على ألا يكون مضى على تصنيعها أكثر من 15 سنة
