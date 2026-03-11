إصابة ثلاثة من عناصر الأمن الداخلي قرب مدينة الباب خلال اشتباك مع عصابة تجارة مخدرات وسرقة

إصابة ثلاثة من عناصر الأمن الداخلي قرب مدينة الباب خلال اشتباك مع عصابة تجارة مخدرات وسرقة
لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري : الإعلان ينص على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة
الآلاف يحتشدون في الجوامع والساحات العامة التي حددتها وزارة الأوقاف في مختلف المدن السورية لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك في أول عيد بعد تحرير البلاد وإسقاط النظام البائد.
مراسل سانا: أصوات الانفجارات التي سُمعت وأعمدة الدخان التي شوهدت في ريف جبلة ناتجة عن اندلاع حريق في موقع عسكري سابق ما أدى إلى انفجار عدد من الصواريخ الموجودة داخله
دياب لـ سانا: نثق بأن سوريا بمواردها الغنية وإرادة شعبها ستستعيد مكانتها في مجال الطاقة متجاوزةً كل الصعوبات والتحديات الراهنة
قيادة شرطة حمص: حظر تجوال في حمص من الساعة 6 مساء حتى الساعة 8 صباحاً
