الأردن يدين الهجوم الإيراني على مبنى سكني في المنامة

عمّان-سانا

أ‏دانت المملكة الأردنية، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الذي استهدف مبنى سكنياً في العاصمة البحرينية المنامة، وأسفر عن وفاة مواطنة، وإصابة آخرين.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان نقلته وكالة “بترا” للأنباء “رفض الأردن واستنكاره لهذه الاعتداءات الغاشمة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة البحرين الشقيقة، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها”.

وشدّدت الوزارة على تضامن الأردن المطلق مع دولة البحرين في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها.

وكانت السلطات البحرينية أعلنت أمس وفاة امرأة، وإصابة 8 أشخاص آخرين، جراء اعتداء إيراني على مبنى سكني في المنامة.

وتشن إيران اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة بينها البحرين، ما أوقع ضحايا، وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية والإسرائيلية -الإيرانية.