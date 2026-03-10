الأردن يدين الهجوم الإيراني على مبنى سكني في المنامة

Secretary Pompeo Arrives at the Ministry of Foreign Affairs in Jordan 31721973077 860x614 1 الأردن يدين الهجوم الإيراني على مبنى سكني في المنامة

عمّان-سانا

أ‏دانت المملكة الأردنية، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الذي استهدف مبنى سكنياً في العاصمة البحرينية المنامة، وأسفر عن وفاة مواطنة، وإصابة آخرين.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان نقلته وكالة “بترا” للأنباء “رفض الأردن واستنكاره لهذه الاعتداءات الغاشمة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة البحرين الشقيقة، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها”.

وشدّدت الوزارة على تضامن الأردن المطلق مع دولة البحرين في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها.

وكانت السلطات البحرينية أعلنت أمس وفاة امرأة، وإصابة 8 أشخاص آخرين، جراء اعتداء إيراني على مبنى سكني في المنامة.

وتشن إيران اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة بينها البحرين، ما أوقع ضحايا، وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية والإسرائيلية -الإيرانية.

القاضي الشرعي الأول بدمشق: غداً الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك، والاثنين أول أيام عيد الفطر السعيد
مصدر بإدارة الأمن العام في ريف حماة لـ سانا: مشاجرة كبيرة تطورت إلى اشتباكات بين عدد من الأشخاص حصلت مساء أمس بالريف الغربي لحماة، وقواتنا تدخلت فوراً وفضت الاشتباكات وألقت القبض على عدد من المتسببين
الرئيس الشرع ووزير الخارجية يستقبلان وفداً من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
مسؤول منطقة داريا لـ سانا: سيُطلق سراح جميع الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة في صحنايا وأشرفية صحنايا ممن لم يتورطوا في سفك الدماء
رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع في خطابه للشعب السوري: إلى أبناء الشعب السوري الأبي أقف أمامكم اليوم بقلب ملؤه الأمل والعزيمة، موجهاً كلمتي إلى كل السوريين والسوريات، إلى من يعيشون في مخيمات التهجير، إلى النازحين واللاجئين، إلى الجرحى والمصابين، إلى عائلات الشهداء والمفقودين، إلى الناشطين الثوار الذين كرسوا حياتهم للنضال من أجل سوريا الحرة.
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك