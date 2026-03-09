إسبانيول يواجه ريال أوفييدو الليلة في الدوري الإسباني لكرة القدم

photo 2026 03 09 11 19 56 إسبانيول يواجه ريال أوفييدو الليلة في الدوري الإسباني لكرة القدم

دمشق/9/3/2026/سانا

يلتقي الليلة إسبانيول وريال أوفييدو، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، في مواجهة تحمل طابعاً ندياً رغم اختلاف ظروف الفريقين.

ويدخل إسبانيول اللقاء وهو في المركز السابع برصيد 36 نقطة، باحثاً عن استعادة نغمة الانتصارات بعد سلسلة من النتائج السلبية، في المقابل، يعاني ريال أوفييدو في قاع الترتيب برصيد 17 نقطة، ويطمح لتحقيق مفاجأة تُنعش آماله في الهروب من الهبوط.

ويملك إسبانيول أفضلية الأرض والجمهور، لكنه يعاني من تراجع واضح في الأداء منذ بداية العام، بينما يدخل ريال أوفييدو المباراة بضغوط كبيرة، إذ يحتاج كل نقطة للهروب من القاع.

وفي مباريات الأمس فاز فياريال على إلتشي بهدفين لهدف، وحقق خيتافي فوزاً مهماً على ريال بيتيس بهدفين دون رد، وتعادل إشبيلية ورايو فاييكانو بهدف لهدف، وفاز فالنسيا على ألافيس بثلاثة أهداف لهدفين.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة، ويطارده ريال مدريد بـ 63 نقطة، ويليه أتليتيكو مدريد ثالثاً بـ 54 نقطة، وفياريال بذات الرصيد في المركز الرابع متأخراً بفارق الأهداف.

فلسفة نشوء الدول عبر التاريخ.. بحوث أكاديمية للدكتور عزمي بشارة
حالة الطقس: الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء ربيعية حارة بشكل عام
الرئيس ماكرون: نحيي الخطوات التي قام بها الرئيس الشرع للاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية وضمان السلم الأهلي
المقدم مصطفى كنيفاتي مدير إدارة الأمن العام في اللاذقية لـ سانا: فلول ميليشيات الأسد تختبئ بين منازل المدنيين في منطقة جبلة ومحيطها، وتتخذ من الجبال والأودية منطلقاً لعملياتها على قوات الأمن العام وإدارة العمليات العسكرية
المتحدث باسم وزارة الداخلية: بسبب تزايد جرائم الانتهاكات الإنسانية دولياً، ولصون كرامة الإنسان وحقوقه، قمنا باستحداث إدارة مكافحة الاتجار بالبشر، وتقوم على مكافحة شبكات الدعارة وتهريب البشر والاتجار بالأعضاء، والتسول وغيرها
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك