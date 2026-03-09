إسبانيول يواجه ريال أوفييدو الليلة في الدوري الإسباني لكرة القدم

دمشق/9/3/2026/سانا

يلتقي الليلة إسبانيول وريال أوفييدو، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، في مواجهة تحمل طابعاً ندياً رغم اختلاف ظروف الفريقين.

ويدخل إسبانيول اللقاء وهو في المركز السابع برصيد 36 نقطة، باحثاً عن استعادة نغمة الانتصارات بعد سلسلة من النتائج السلبية، في المقابل، يعاني ريال أوفييدو في قاع الترتيب برصيد 17 نقطة، ويطمح لتحقيق مفاجأة تُنعش آماله في الهروب من الهبوط.

ويملك إسبانيول أفضلية الأرض والجمهور، لكنه يعاني من تراجع واضح في الأداء منذ بداية العام، بينما يدخل ريال أوفييدو المباراة بضغوط كبيرة، إذ يحتاج كل نقطة للهروب من القاع.

وفي مباريات الأمس فاز فياريال على إلتشي بهدفين لهدف، وحقق خيتافي فوزاً مهماً على ريال بيتيس بهدفين دون رد، وتعادل إشبيلية ورايو فاييكانو بهدف لهدف، وفاز فالنسيا على ألافيس بثلاثة أهداف لهدفين.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة، ويطارده ريال مدريد بـ 63 نقطة، ويليه أتليتيكو مدريد ثالثاً بـ 54 نقطة، وفياريال بذات الرصيد في المركز الرابع متأخراً بفارق الأهداف.