وزير التعليم العالي: دعم مستمر لحضور المرأة السورية في القيادة الأكاديمية 

دمشق-سانا

أعرب وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي عن تقديره واعتزازه بالمرأة السورية، التي كانت ولا تزال ركناً أصيلاً في بناء المجتمع، وحاملةً لرسالة العلم والمعرفة، مؤكداً استمرار الوزارة بدعم حضور المرأة في الهيئات التدريسية والبحثية والإدارية، وتعزيز فرصها في القيادة الأكاديمية.

وأضاف الوزير الحلبي اليوم الأحد، في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن المرأة السورية أثبتت عبر التاريخ قدرتها على الصمود والإبداع والعطاء، فكانت في قاعات الجامعات أستاذةً وباحثةً، وفي المشافي الجامعية طبيبةً وممرضةً، وفي المختبرات عالمةً ومبتكرةً، وفي ميادين المجتمع قوةً فاعلةً في البناء والتنمية.

ولفت الوزير الحلبي، إلى أن تمكين المرأة في التعليم العالي والبحث العلمي ليس خياراً ثانوياً، بل هو ركيزة أساسية في نهضة الأوطان وتقدم المجتمعات، معتبراً أن كل جامعةٍ أكثر عدلاً وإنصافاً للمرأة هي جامعةٌ أكثر قدرةً على الإبداع، وكل مؤسسةٍ علميةٍ تفتح أبوابها للكفاءات النسائية إنما تفتح نافذةً أوسع للمستقبل.

كما نوه في هذا الإطار، إلى تضحيات النساء السوريات وإسهاماتهن في الحفاظ على تماسك المجتمع واستمرار مسيرة العلم والتعليم، مجدّداً العهد بأن تبقى الجامعات السورية فضاءاتٍ للعدالة والفرص المتكافئة، حيث تُصان الكرامة الإنسانية وتُحتضن الطاقات الخلّاقة.

ويحتفل العالم في الـ 8 من شهر آذار من كل عام باليوم العالمي للمرأة، باعتباره رمزاً للنضال من أجل المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية، واحتفاءً بإنجازات النساء والدفاع عن حقوقهن، وتسليط الضوء على التحديات التي ما زالت تواجههن في مختلف أنحاء العالم.