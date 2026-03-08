مراسل سانا في حلب: مقتل عائلة مكوّنة من أب وأم وطفلين داخل منزلهم في حي السبيل تاريخ النشر: 2026/03/08 11:43 مساءً اخر تحديث: 2026/03/08 11:59 مساءً وزير الأوقاف لـ سانا: نحن نمثل سوريا، سوريا الحرة تحديداً، من خلال أخلاقنا، وتنظيمنا، وخدماتنا، ووزارة الأوقاف ومديرية الحج والعمرة تسعيان لتكونا من أرقى الجهات في خدمة الحجاج على مستوى العالم الإسلامي مدير مديرية الأمن في ريف دمشق المقدم حسام الطحان لـ سانا: تمكنا من دخول كافة أحياء أشرفية صحنايا، وسنبدأ إجراءات استعادة الأمن والاستقرار للمنطقة الدكتور المصطفى: بعد انطلاق قناة الإخبارية نتحضر لانطلاقة جديدة لوكالة سانا وتفعيل المكاتب الإعلامية في المحافظات ونمد يد التعاون إلى القطاع الخاص في هذا المجال الرئيس أحمد الشرع: رأيت أيضاً الحب والود والفرح والاستعداد التام لأن تقف سوريا على أقدامها، ثم زارني وزرت الشيخ تميم بن حمد الذي صبر مع الشعب السوري بموقف يسجله التاريخ، ومنذ لحظة التحرير وهو يقف بجوارنا. إدارة الأمن العام بدرعا لـ سانا: أدت العملية ضد الفلول الخارجة عن القانون والتابعة لتنظيم الدولة في مدينة الصنمين، لتحييد عدد من أفرادها وتوقيف 60 شخصاً، فيما ارتقى 4 شهداء من قواتنا وأصيب عدد آخر صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك الرئيسان الإماراتي والأمريكي يبحثان هاتفياً تطورات المنطقة وتداعياتها مارس 8, 2026 مارس 8, 2026 أمير قطر يبحث مع رئيسي جيبوتي وكولومبيا وملك إسبانيا تطورات الأوضاع في المنطقة مارس 8, 2026 مارس 8, 2026 الجيش الأمريكي يعلن ارتفاع عدد جنوده القتلى إلى 7 جراء الحرب مع إيران مارس 8, 2026 مارس 8, 2026 مراسل سانا في حلب: مقتل عائلة مكوّنة من أب وأم وطفلين داخل منزلهم في حي السبيل مارس 8, 2026 مارس 8, 2026