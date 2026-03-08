مراسل سانا في حلب: مقتل عائلة مكوّنة من أب وأم وطفلين داخل منزلهم في حي السبيل

photo 2026 02 20 23 15 31
وزير الأوقاف لـ سانا: نحن نمثل سوريا، سوريا الحرة تحديداً، من خلال أخلاقنا، وتنظيمنا، وخدماتنا، ووزارة الأوقاف ومديرية الحج والعمرة تسعيان لتكونا من أرقى الجهات في خدمة الحجاج على مستوى العالم الإسلامي
مدير مديرية الأمن في ريف دمشق المقدم حسام الطحان لـ سانا: تمكنا من دخول كافة أحياء أشرفية صحنايا، وسنبدأ إجراءات استعادة الأمن والاستقرار للمنطقة
الدكتور المصطفى: بعد انطلاق قناة الإخبارية نتحضر لانطلاقة جديدة لوكالة سانا وتفعيل المكاتب الإعلامية في المحافظات ونمد يد التعاون إلى القطاع الخاص في هذا المجال
الرئيس أحمد الشرع: رأيت أيضاً الحب والود والفرح والاستعداد التام لأن تقف سوريا على أقدامها، ثم زارني وزرت الشيخ تميم بن حمد الذي صبر مع الشعب السوري بموقف يسجله التاريخ، ومنذ لحظة التحرير وهو يقف بجوارنا.
إدارة الأمن العام بدرعا لـ سانا: أدت العملية ضد الفلول الخارجة عن القانون والتابعة لتنظيم الدولة في مدينة الصنمين، لتحييد عدد من أفرادها وتوقيف 60 شخصاً، فيما ارتقى 4 شهداء من قواتنا وأصيب عدد آخر
