مراسل سانا: استشهاد شرطي مرور برصاص مسلحين مجهولين في بلدة الصبحة بريف دير الزور الشرقي تاريخ النشر: 2026/03/08 9:23 مساءً اخر تحديث: 2026/03/08 9:36 مساءً