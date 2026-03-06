استقرار سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية

WSS0406 860x573 1 استقرار سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية

دمشق-سانا

استقرت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، في السوق السورية على السعر الذي سجله أمس الخميس.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 17050 ليرة من العملة الجديدة مبيعاً، و16700 ليرة جديدة شراءً.

كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، 14600 ليرة جديدة مبيعاً، و14250 ليرة جديدة شراءً.

يُذكر أنه في الـ 12 من شباط 2025، تم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.

مراسل سانا: انطلاق بطولة النصر 3 لفروسية قفز الحواجز تحت عنوان “شهداء الثورة السورية المباركة” في نادي الفروسية المركزي بالديماس بريف دمشق بمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة
اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني: تكررت المطالبة بضرورة إصدار إعلان دستوري مؤقت لتسيير المرحلة الانتقالية وضرورة وضع خطة اقتصادية تتناسب مع المرحلة إضافة إلى ضرورة إعادة هيكلة القطاعات الحكومية وإشراك المواطنين في إدارة المؤسسات وتعزيز الأمن والاستقرار لتسهيل إعادة بناء مؤسسات الدولة
مراسل سانا بدمشق: وصول وزير الثقافة القطري الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني إلى مطار دمشق الدولي بزيارة رسمية بدعوة من وزير الثقافة محمد ياسين صالح
المنظمة الدولية للهجرة: نقص التمويل يهدد حياة 1.9 مليون نازح في جنوب السودان
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية أسعد الشيباني: الشعب السوري عانى مثلنا من سياسات حزب البعث وكان في نضال مستمر للتخلص من النظام الشمولي ونظام الفرد الواحد
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك